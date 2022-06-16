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新東方直播封神！僅一周粉絲翻10倍破千萬 股價漲近6倍

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
從粉絲百萬到千萬，新東方在線旗下「東方甄選」直播間只用了一周時間。（圖／取自澎湃新聞）
從粉絲百萬到千萬，新東方在線旗下「東方甄選」直播間只用了一周時間。（圖／取自澎湃新聞）

大陸補教龍頭新東方轉型直播帶貨，找到「流量密碼」爆紅。從粉絲百萬到千萬，新東方在線旗下「東方甄選」直播間只用了一周時間。16日下午2點左右，東方甄選的粉絲總量已經突破千萬大關；9日，粉絲總量剛突破100萬；14日，粉絲超過400萬，這個增速遠快於之前券商預測的兩周粉絲破千萬的速度。

澎湃新聞報導，截至發稿，新東方在線股價漲逾70%，一周以來股價漲幅近6倍，6月以來股價漲幅接近7倍。

股價和粉絲飆漲的同時，直播間的熱度還在持續發酵。16日，新東方主播董宇輝發微博表示，一大早，發現手機又是幾十個未接來電。「微博裡也全是私信（私訊），說我又上了熱搜榜。」

董宇輝說，感謝63萬人在線，感謝一億多的點讚（按讚）。「陌生人的善意，總是給人勇氣，讓你心智堅定，腿腳有力地繼續前行。」

由於董宇輝自嘲撞臉「兵馬俑」，又因臉型方正，他也被大陸網友戲稱為「方老師」。

根據第三方數據平台，東方甄選的單日GMV已經接近人民幣5000萬元（約新台幣2.25億元）。自6月10日以來，東方甄選單日GMV（商品交易總額）均突破人民幣千萬元，分別為人民幣1479.5萬元、2115.3萬元、1747萬元、2414.7萬元、4514.9萬元，近五天累計GMV突破人民幣1.2億元（約新台幣5.4億元）。

面對飛速增長的粉絲和流量，有業界人士按照台灣藝人劉畊宏直播間走紅的邏輯推測，東方甄選未來將以日均300萬粉絲速度增長，21日前後粉絲突破2000萬，25日前後粉絲突破3000萬，6月底粉絲突破4000萬，預計7月分粉絲突破5000萬。

新東方直播間的魅力究竟何在？董宇輝接受採訪時曾表示，「雙語直播」只是表層的吸引力，並不是直播間的核心競爭力。「我們售賣的商品口味很好，價格公道，第一次下單是因為新鮮，第二次就是出於信任。」

國海證券認為，東方甄選直播間的核心優勢是差異化的直播氛圍、豐富的人才儲備、強大的內容生產力、新東方品牌背書的產品。除此之外，6月以來多位大陸知名主播淡出，也為新東方直播間創造了難得的時間窗口。「單日GMV仍在突破新高，未來有較大發展潛力。」

直播 主播 新東方

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