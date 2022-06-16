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上海發布元宇宙「新賽道」 3年後產業規模破1.6兆

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸首個元宇宙園區辦公場景落戶上海虹口。上海虹口微信公眾號
大陸首個元宇宙園區辦公場景落戶上海虹口。上海虹口微信公眾號

上海全球投資促進大會16日舉行，並發布了數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端四個「新賽道」行動方案。其中到2025年，元宇宙產業規模突破人民幣3,500億（新台幣1.6兆元）。

元宇宙產業提出，要瞄準元宇宙前沿技術、交互終端、數字工具等關鍵方向，打造10家具有國際競爭力的第一梯隊企業、100家掌握核心技術的專精特新企業；打造50+示範應用場景，100+標杆性產品和服務。到2025年，產業規模突破人民幣3,500億，並帶動全市軟件和信息服務業、電子信息製造業規模躍上新台階。

除了元宇宙產業，到2025年，綠色低碳產業規模力爭達到人民幣5,000億元，智慧終端產業規模要超過人民幣7000億元，這三大領域的新增規模有望超過1萬億元。

而上海數位經濟的規模已超過人民幣1兆元，預計到2025年，在上海整個經濟佔比會超過15%。

上海16日還推出第三批特色產業園區，共13個特色產業園區。其中數位經濟領域、綠色低碳領域、元宇宙領域各推出2個特色園區；智能終端領域、時尚消費品領域各推出3特色園區。

先進材料領域推出英諾格林（Innogreen）創新綠洲，重點發展化工新材料科創研發、成果轉化、科創服務三大板塊，利用轉化服務、中試創新、專業孵化三大平台，加快化工成果「最後一公里」轉化。

上海 元宇宙

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