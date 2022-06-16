上海租屋價格報復性上漲 專家：疫後更多人想來

上海還沒出現報復性消費，租房先報復性上漲。有房東反映，房子掛出不到一個小時就租出去了，且全市六成區域租金都上漲。專家稱，「有人離開，但有更多人進來上海。」

58同城、安居客房產研究院發佈「5月重點城市租房報告」顯示，5月，上海租房熱度（注：租房熱度為在58同城租房頻道的房源的訪問量）環比普遍提高，浦東、閔行、寶山、奉賢、徐匯和虹口環比漲幅均在60％以上。

華夏時報報導，上海中原地產首席分析師盧文曦表示，接受中原地產問卷調查的人員僅有三分之一真正離開了上海，「更多的人希望留在上海，還有更多的人希望來到上海」。隨著上海復工複產的推進和外來人口的回流，預計上海租賃市場將保持升溫狀態。

報導稱，租客王振（化名）無奈地表示，還沒報復性消費，房租倒先報復性上漲了。他說，疫情2個多月公司只發底薪，物價上漲錢不夠花。剛解封房東就說要漲房租」。

王振與室友目前租住在閔行區七寶鎮航華某社區，今年7月5日租約到期，合同期間房租為4300元／月。幾天前，房東電話詢問王振與室友在租約期滿後是否需要續租：如果續租，房租要漲400元／月，考慮到重新找房、搬家都是一件麻煩事，在與室友商量後，王振只好接受房東漲價400元的要求。

住在徐匯區健康街道的租客趙靜（化名）同樣遇到了房東漲租500元的情況，但她選擇租約到期後搬家。

報導稱，5月以來，在微博、小紅書、豆瓣等社交平台上，租客吐槽「上海房租暴漲」、「房東強勢漲價」的帖子比比皆是。不僅僅是個人出租房源，部分品牌長租公寓也加入了漲租的行列中。

克而瑞租售資料系統於6月8日發佈的報告顯示，上海個人房源租金在4-5月期間出現「兩連漲」。其中，5月上海個人房源租金為102.51元／平方米／月，排在55城之首，也是唯一一個每平方米月租金破百元的城市；個人房源租金環比上漲6%，漲幅排在55城前三；4月，個人房源租金環比上漲4%。

分區域來看，上海全市近六成區域租金出現上漲，其中黃浦區租金漲幅最大，上漲15.18%。

報導稱，「離滬潮」之下，上海租賃需求仍十分可觀。中原地產的調研顯示，「有人來也有人走」。上海中原地產首席分析師盧文曦表示，接受問卷調查的人員中僅有三分之一真正離開了上海，更多的人希望留在上海，還有更多的人希望來到上海。

盧文曦認為，在疫情防控好轉的大趨勢下，隨著上海復工復的推進，經濟逐步復甦，作為強大經濟基礎和實力的一線城市對人口吸引力度仍十分強勁，預計上海租賃市場將保持升溫狀態。