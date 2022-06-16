上海全球投資促進大會簽約322個項目 總投資2.5兆
上海全球投資促進大會16日舉行，總投資5,658億元（新台幣2.5兆元）的322個全市重大項目簽約；總投資1,627億元的48個全市重大產業項目開工，簽約項目數與總投資額均高於去年。
此次簽約項目涵蓋了「3+6」新型產業體系，也包括一批金融、生產性服務業、生活性服務業等現代服務業項目。
「3」是指集成（積體）電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業；「6」是指電子信息、生命健康、汽車、高階裝備、先進材料、時尚消費品六大重點產業。
上海市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，實施全球招商合作夥伴計劃，是上海市強化全球資源配置、創新招商方式、拓寬合作渠道的重要舉措。首批合作夥伴去年共協助、吸引莊臣、因美納等111個項目落戶和增資，總投資超過人民幣220億元。
這次上海將艾昆緯、巴拉德動力系統、全球移動通訊系統協會、埃森哲、羅蘭貝格、波士頓諮詢、仲量聯行、橡樹資本、華興資本、金沙江創業投資共10家國際知名機構企業納入2022全球招商合作夥伴。
三大先導產業共簽約項目90個，總投資人民幣2,049億元。其中，積體電路簽約項目28個，例如小華半導體計劃投資人民幣8億元，重點突破設備智能管理SOC芯片及接口技術自主創新，解決移動計算機平台領域卡脖子問題。
生物醫藥簽約項目42個，例如亞盛醫藥擬投資人民幣30億元，建設營銷與臨床醫學兩大中心，君實生物擬投資人民幣27億元建設創新藥產業基地。
人工智慧簽約項目20個，例如商湯科技擬投資人民幣40億元建設人工智慧計算中心二期項目，億咖通擬投資人民幣15億元建設自動駕駛與超級大腦研發中心、智慧座艙生態事業產業集群等重大項目。
六個重點領域共簽約項目247個，總投資人民幣3,935億元，例如中國電信擬投資人民幣80億元打造長三角國家樞紐節點算力調度平台和直連網路建設項目，中國電氣裝備擬投資人民幣10億元建立供應鏈科技總部，中鐵四局擬投資人民幣15億元建立上海總部。
會上還宣布，總投資人民幣1627億元的上海市48個重大產業項目集中開工，涵蓋生命健康、新材料、新能源等多個領域，其中三大先導產業項目佔總投資額約一半。藍帆醫療科創總部、雅詩蘭黛中國配送中心、京東智慧無人電商運營中心等一批標桿性項目啟動建設。
上海還發布了數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端四個「新賽道」行動方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言