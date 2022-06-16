快訊

奔赴火場崩潰...新竹縱火大兒子隔離逃死劫 悲痛現身靈堂憔悴癱坐

不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

「3+4」旅館批無指引難管控 羅一鈞：陰性證明方式不限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海全球投資促進大會簽約322個項目 總投資2.5兆

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海陸家嘴。記者林宸誼／攝影
上海陸家嘴。記者林宸誼／攝影

上海全球投資促進大會16日舉行，總投資5,658億元（新台幣2.5兆元）的322個全市重大項目簽約；總投資1,627億元的48個全市重大產業項目開工，簽約項目數與總投資額均高於去年。

此次簽約項目涵蓋了「3+6」新型產業體系，也包括一批金融、生產性服務業、生活性服務業等現代服務業項目。

「3」是指集成（積體）電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業；「6」是指電子信息、生命健康、汽車、高階裝備、先進材料、時尚消費品六大重點產業。

上海市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，實施全球招商合作夥伴計劃，是上海市強化全球資源配置、創新招商方式、拓寬合作渠道的重要舉措。首批合作夥伴去年共協助、吸引莊臣、因美納等111個項目落戶和增資，總投資超過人民幣220億元。

這次上海將艾昆緯、巴拉德動力系統、全球移動通訊系統協會、埃森哲、羅蘭貝格、波士頓諮詢、仲量聯行、橡樹資本、華興資本、金沙江創業投資共10家國際知名機構企業納入2022全球招商合作夥伴。

三大先導產業共簽約項目90個，總投資人民幣2,049億元。其中，積體電路簽約項目28個，例如小華半導體計劃投資人民幣8億元，重點突破設備智能管理SOC芯片及接口技術自主創新，解決移動計算機平台領域卡脖子問題。

生物醫藥簽約項目42個，例如亞盛醫藥擬投資人民幣30億元，建設營銷與臨床醫學兩大中心，君實生物擬投資人民幣27億元建設創新藥產業基地。

人工智慧簽約項目20個，例如商湯科技擬投資人民幣40億元建設人工智慧計算中心二期項目，億咖通擬投資人民幣15億元建設自動駕駛與超級大腦研發中心、智慧座艙生態事業產業集群等重大項目。

六個重點領域共簽約項目247個，總投資人民幣3,935億元，例如中國電信擬投資人民幣80億元打造長三角國家樞紐節點算力調度平台和直連網路建設項目，中國電氣裝備擬投資人民幣10億元建立供應鏈科技總部，中鐵四局擬投資人民幣15億元建立上海總部。

會上還宣布，總投資人民幣1627億元的上海市48個重大產業項目集中開工，涵蓋生命健康、新材料、新能源等多個領域，其中三大先導產業項目佔總投資額約一半。藍帆醫療科創總部、雅詩蘭黛中國配送中心、京東智慧無人電商運營中心等一批標桿性項目啟動建設。

上海還發布了數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端四個「新賽道」行動方案。

人民幣 上海

延伸閱讀

北京昨增18例本土感染者 都與天堂超市酒吧有關

人工智慧是人嗎？從Google的LaMDA談如何與「牠」共存

Spotify收購倫敦人工智慧新創Sonantic 未來可能跨入遊戲等創作應用市場

最昂貴城市 台北排第三

相關新聞

上海全球投資促進大會簽約322個項目 總投資2.5兆

上海全球投資促進大會16日舉行，總投資5,658億元（新台幣2.5兆元）的322個全市重大項目簽約；總投資1,627億元...

陸5月商品住宅價格較上月續降 較去年同期降幅擴大

大陸國家統計局16日公布5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，5月，70個大中城市商品住宅銷售價格較上月整體延續降...

上海租屋價格報復性上漲 專家：疫後更多人想來

上海還沒出現報復性消費，租房先報復性上漲。有房東反映，房子掛出不到一個小時就租出去了，且全市六成區域租金都上漲。專家稱，...

專家：大陸房市處於回升階段 最艱難時刻已過去

大陸70個大中城市商品住宅銷售價格5月份環比總體延續降勢，但降勢趨緩。專家解讀，5月份70城房價降勢趨緩，意味著目前樓市...

大陸發改委：中國CPI能完成全年3%的目標

市場擔憂全球普遍高通膨情況下，大陸國內物價是否也會大幅上漲。對此，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋16日指出，中國國內CPI...

李克強召開國常會穩經濟：支持民間投資與穩就業

中國國務院總理李克強15日主持召開國常會，部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，擴大有效投資帶動消費和就業；確定階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。