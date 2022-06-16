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專家：大陸房市處於回升階段 最艱難時刻已過去

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸房市已處於回升階段。圖為成都一住宅社區。（中新社資料圖片）
大陸房市已處於回升階段。圖為成都一住宅社區。（中新社資料圖片）

大陸70個大中城市商品住宅銷售價格5月份環比總體延續降勢，但降勢趨緩。專家解讀，5月份70城房價降勢趨緩，意味著目前樓市已經處於築底回升階段，信心正不斷恢復中，最為艱難的時刻已經慢慢過去。

大陸國家統計局16日發佈的數據顯示，5月份，中國70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲的城市有25個，下跌的城市有43個，持平的城市有2個。 　　

5月份，新房價格環比上漲的城市數量較上月增加7個，新房價格環比下跌的城市減少4個。

從房價漲跌幅度來看，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，5月份中國70個城市新建商品住宅平均價格指數環比下跌0.2%，跌幅較上月收窄0.1個百分點。

不過，與去年同期相比，70城新房價格進入同比下跌區間，跌幅為0.8%，這是77個月來新房價格首次出現同比下跌。

從各線城市看，國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；二線城市環比下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。 　　

58安居客房產研究院分院院長張波認為，最艱難的時刻已經慢慢過去，特別是一二線熱點城市的復甦正在加快，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅擴大。除了上海受疫情影響市場成交暫停外，其他城市的復甦依然持續。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，5月份，據該機構不完全統計，各地出台支持性樓市政策超220次，其中5月單月出台政策達99次，政策之頻繁前所未有。而且信貸端亦迎來新利好，各地房貸利率最低可降至4.25%。多重利好疊加對提振市場信心起到了重要作用，5月份房價端也出現了積極的變化。展望後市，雖然市場端的修復尚未達到預期，但已經出現調整的積極信號。

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