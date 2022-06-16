大陸發改委：中國CPI能完成全年3%的目標

市場擔憂全球普遍高通膨情況下，大陸國內物價是否也會大幅上漲。對此，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋16日指出，中國國內CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標，預計後期PPI漲幅也有望進一步回落。

孟瑋表示，5月分，中國物價繼續平穩運行，上下游價格走勢更趨協調，其中，消費者物價指數（CPI）年漲幅2.1%，與上月持平，較上月下降0.2%；生產物價指數（PPI）年漲幅回落至6.4%，漲幅比上月縮小1.6個百分點，連續7個月回落。

她表示，中國國內物價平穩運行，是在國際大宗商品價格持續高位運行、全球其他主要經濟體普遍面臨較大通膨壓力的背景下實現的，成績來之不易。

5月分，美國、英國CPI年漲幅分別達8.6%、9%，繼續創40年來新高；歐元區CPI年漲幅達到8.1%，再創歷史新高；不少新興經濟體CPI漲幅超過10%，少數國家甚至達到50%以上。可以說，中國物價水準遠低於美歐等主要經濟體，繼續對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

展望今年後期，孟瑋說，中國糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生產穩定、供應充足，特別是隨著應季鮮活農產品大量上市，市場供應量將持續增加，加上各地物流堵點卡點疏導得力，跨區調運能力明顯增強，穩定居民消費價格具有堅實基礎，中國國內CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。PPI方面，儘管地緣政治衝突仍在擾動國際能源和糧食市場，但國內口糧自主自足、煤炭資源能滿足需求，加上保供穩價政策持續發力，預計後期PPI漲幅有望進一步回落。