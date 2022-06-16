陸5月商品住宅價格較上月續降 較去年同期降幅擴大

大陸國家統計局16日公布5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，5月，70個大中城市商品住宅銷售價格較上月整體延續降勢，但降勢趨緩，而一、二、三線城市商品住宅銷售價格較去年同期漲幅均有回落或降幅擴大，較去年同期下降的城市個數增加。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，5月，70個大中城市商品住宅銷售價格較上月整體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅較上月下降城市個數減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格較去年同期漲幅均有回落或降幅擴大，較去年同期下降的城市個數增加。

5月分，大陸70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格較上月下降城市有43個，比上月減少4個。從各線城市來看，一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；二線城市較上月下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市較上月下降0.3%，降幅比上月縮小0.3個百分點。

70個大中城市中，二手住宅銷售價格較上月下降城市有53個，比上月增加3個。從各線城市看，一線城市二手住宅銷售價格由上月上漲0.4%轉為持平；二線城市較上月下降0.3%，降幅與上月相同；三線城市較上月下降0.5%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

5月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格較去年同期下降城市分別有46個和57個，比上月分別增加7個和1個。

從各線城市來看，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲3.5%和1.7%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格年漲0.3%，漲幅比上月回落0.7個百分點，二手住宅銷售價格年降1.7%，降幅比上月擴大0.7個百分點。而三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年降2.2%和3.2%，降幅比上月均擴大0.7個百分點。