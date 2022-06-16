陸：CPI漲幅3% 對全球物價發揮穩定器作用

大陸國家發展改革委今天（16日）表示，召開新聞發佈會上表示，大陸物價運行在合理區間，今年能完成在3%的目標，遠低於美歐等主要經濟體的漲幅，對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

大陸國家發改委今天舉行線上記者會，有媒體提問：在全球普遍高通膨情況下，大陸國內物價會不會也大幅上漲？

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，5月份，大陸物價繼續平穩運行，上下游價格走勢更趨協調。其中，居民消費價格指數（CPI）同比漲幅2.1%，與上月持平，環比下降0.2%；工業生產者價格指數（PPI）同比漲幅回落至6.4%，漲幅比上月收窄1.6個百分點，連續7個月回落。

孟瑋表示，大陸國內物價平穩運行，是在國際大宗商品價格持續高位運行、全球其他主要經濟體普遍面臨較大通脹壓力的背景下實現的，成績來之不易。

他說，5月份，美國、英國CPI同比漲幅分別達8.6%、9%，繼續創40年來新高；歐元區CPI同比漲幅達到8.1%，再創歷史新高；不少新興經濟體CPI漲幅超過10%，少數國家甚至達到50%以上。可以說，大陸物價水準遠低於美歐等主要經濟體，繼續對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

談及展望今年後期，孟瑋表示，大陸糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生產穩定、供應充足，特別是隨著應季鮮活農產品大量上市，市場供應量將持續增加，加之各地物流堵點卡點疏導得力，跨區調運能力明顯增強，穩定居民消費價格具有堅實基礎，大陸國內CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。

PPI方面，儘管地緣政治衝突仍在擾動國際能源和糧食市場，但大陸國內口糧自主自足、煤炭資源能夠滿足需求，加之保供穩價政策持續發力，預計後期PPI漲幅有望進一步回落。