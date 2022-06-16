鄭州「空中絲路」 5年空運逾200萬噸

鄭州機場14日稱，「空中絲路」五年來，逾40條國際和地區貨運航線為中國大陸與全球20餘國家和地區架起合作、交流的橋梁，鄭州機場累計完成國際地區貨郵吞吐量220萬噸。

中新社報導，2017年6月，大陸提出支持建設鄭州-盧森堡「空中絲綢之路」。

經過五年發展，逾20個國家的全貨機與中國郵政等大陸國內航司全貨機比翼而飛，每天穿梭於鄭州至盧森堡、洛杉磯、東京等國際機場，將國內外急需的防疫物資、電子產品、民生物品等貨物周轉於全球。

今年以來，鄭州機場國際西貨站每天都堆滿了來自20多個國家和地區的貨物，其中奶粉、服裝、化妝品等，多數都以噸計。

最新統計數據顯示，五年來，鄭州機場累計完成貨郵吞吐量316萬噸，全貨機航線由33條增加至48條。在這些物品中，全貨機完成運輸總量達240萬噸，多為國際急需民生物資。此外，在全球抗擊新冠肺炎疫情過程中，經鄭州機場向全球運送的防疫物資約5.3萬噸。

截至本月初，鄭州機場已形成橫跨歐美亞三大經濟區、覆蓋全球主要經濟體、多點支撐的國際貨運航線網路。國際地區通航城市由27個增加至42個，目前已在全球貨運前20位國際樞紐機場中開通17個航點。

目前，鄭州機場電子貨運已形成航空物流標準化體系，實現了航空貨運流程無紙化，截至今年5月底，電子貨運平台應用的企業約100家，基本涵蓋了在鄭州機場運營的航空物流企業。

河南省機場集團表示，鄭州機場空空中轉已常態化，海外貨站創新模式，推動鄭州與布達佩斯兩地機場航班加密，提升了中匈兩國貨物集疏運規模，增強了大陸航空物流體系自主可控能力。