發展提升19.3% 京津冀首都圈見效

仲量聯行14日發佈的解讀京津冀協同發展新變化報告稱，近日，北京發佈「京津冀協同發展2022年工作要點」，指出加快建設現代化首都都市圈，以一體化交通通勤圈作為先決任務。京津冀協同發展戰略實施8年來，北京的經濟結構從「大而全」邁向「高精尖」，京津冀的產業發展也從獨善其身逐步轉向三地協同，謀篇發展成果顯著。

中新社報導，官方指數顯示，以2014年為基數，2020年京津冀發展水平總指數提升到119.3，統計指標包含生態、共享、創新、協同和開放五方面。這可理解為，在2014年區域協同發展概念提出後，京津冀發展水平提升了19.3%。

京津冀協同發展的首要任務是解決北京的大城市病。從2014年發佈「北京市新增產業的禁止和限制目錄」起，北京持續、從嚴執行減量發展和產業疏解，累計疏解一般製造業企業近3000家，為首都「高精尖」經濟創造空間，新設「高精尖」市場由2013年的41%升至60%。在環京地區，以廊坊北三縣為例，過去三年已有超過120個北京優質項目簽約。

北京也逐步發揮科技創新資源對津冀的輻射帶動作用。截至2020年，北京輸出到津冀的技術合約成交額累計超過1200億元人民幣，中關村企業在津冀兩地分支機構累計達8300多家，科技創新鏈加快形成。

此外，京津冀綜合交通體系已基本建立。目前，京津冀城際鐵路投資公司已完成股權結構調整，京張、京瀋等鐵路已經通車，且位於北京遠郊、鄰近京冀邊界的北京大興國際機場建成並投入運營，京津冀機場群和港口群持續聯動建設。

雄安新區的規劃建設也是京津冀協同發展的重要一環。雄安新區為京津冀創造了一個新的增長極，將成為河北地區的一個核心載體平台，也是京津冀區域協同發展的一個突破口。