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支持微企業融資 陸推智財權質押
為加快推動知識產權（智財權）價值實現，大陸國家知識產權局近日發佈了「關於知識產權政策實施提速增效 促進經濟平穩健康發展的通知」，提出以知識產權、信用數據為基礎，推動建立企業「白名單」篩選機制，用好知識產權質押途徑支持中小微企業融資。
新華社報導，受新冠肺炎疫情影響，不少中小微企業面臨原料供應緊張、市場訂單減少、資金壓力增大等問題，知識產權質押融資可在一定程度上緩解這些企業「融資難、融資貴」難題，以知識產權「輕資產」獲得必要資金補給。
2021年，大陸國家知識產權局會同大陸銀保監會、國家發展改革委聯合印發了「知識產權質押融資入園惠企行動方案（2021-2023年）」，提出通過三年行動，力爭實現知識產權質押融資惠及「百園萬企」。
此次通知進一步強調，各地要深入開展知識產權質押融資入園惠企行動，集中組織政策宣講、需求調研、銀企對接等系列活動，綜合知識產權獲獎、試點示範稱號、貸款償還等情況，推動建立企業「白名單」的篩選機制。
對於特殊行業，通知還提出，要重點發揮商標質押獨特作用，摸清受疫情影響較大的餐飲、文旅等行業融資需求，一體推進「快評、快審、快登、快貸」。充分利用普惠金融政策利好，做好知識產權質押貸款存量企業還款能力調查，加大受困市場主體知識產權質押貸款利息、評估、保險等有關費用補貼力度。
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