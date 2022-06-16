聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持微企業融資 陸推智財權質押

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為加快推動知識產權（智財權）價值實現，大陸國家知識產權局近日發佈了「關於知識產權政策實施提速增效 促進經濟平穩健康發展的通知」，提出以知識產權、信用數據為基礎，推動建立企業「白名單」篩選機制，用好知識產權質押途徑支持中小微企業融資。

新華社報導，受新冠肺炎疫情影響，不少中小微企業面臨原料供應緊張、市場訂單減少、資金壓力增大等問題，知識產權質押融資可在一定程度上緩解這些企業「融資難、融資貴」難題，以知識產權「輕資產」獲得必要資金補給。

2021年，大陸國家知識產權局會同大陸銀保監會、國家發展改革委聯合印發了「知識產權質押融資入園惠企行動方案（2021-2023年）」，提出通過三年行動，力爭實現知識產權質押融資惠及「百園萬企」。

此次通知進一步強調，各地要深入開展知識產權質押融資入園惠企行動，集中組織政策宣講、需求調研、銀企對接等系列活動，綜合知識產權獲獎、試點示範稱號、貸款償還等情況，推動建立企業「白名單」的篩選機制。

對於特殊行業，通知還提出，要重點發揮商標質押獨特作用，摸清受疫情影響較大的餐飲、文旅等行業融資需求，一體推進「快評、快審、快登、快貸」。充分利用普惠金融政策利好，做好知識產權質押貸款存量企業還款能力調查，加大受困市場主體知識產權質押貸款利息、評估、保險等有關費用補貼力度。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

李克強救經濟 允許中小微企業緩繳6600億單位醫保費

新加坡知識產權優速計畫SG IP FAST

廣州發明專利量 破10萬件

上海金融白名單 三台資銀入列

相關新聞

陸經濟回穩？ 6月有望走出低谷

大陸國家統計局昨公布最新宏觀經濟數據，較四月有所修復，但仍相當疲弱。大陸國家統計局發言人付凌暉表示，若疫情能獲有效控制，...

恒大集團被追債810億 合作夥伴遭拖累

中國恒大曾是大陸地產巨頭，但近年因資金短缺、債台高築，也害慘不少曾經的合作夥伴。據全築股份公告，因積欠工程款，已向多地法...

台青到廈門創業 深耕兩岸「雲」

隨著大陸數位經濟飛速發展、市場空間不斷拓寬，許多台灣青年近年來紛紛來到「鷺島」廈門，通過成立行業協會、發展項目布局跨境電...

海南消博會 上千品牌參展

中國大陸以消費精品為主題的國家級展會——第二屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）距離開幕還有40天。消博會組委會秘書處1...

支持微企業融資 陸推智財權質押

為加快推動知識產權（智財權）價值實現，大陸國家知識產權局近日發佈了「關於知識產權政策實施提速增效 促進經濟平穩健康發展的...

陸商務部全國會議：穩定大宗消費

根據大陸商務部的消息，大陸全國商務系統統籌疫情防控和消費促進工作電視電話會議，日前已在北京召開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。