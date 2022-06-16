陸商務部全國會議：穩定大宗消費

根據大陸商務部的消息，大陸全國商務系統統籌疫情防控和消費促進工作電視電話會議，日前已在北京召開。

新華社報導，會議貫徹落實「全國穩住經濟大盤電視電話會議」精神，按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，部署統籌做好疫情防控和消費促進工作。

會議要求，各級商務主管部門要堅決貫徹落實中共中央、國務院決策部署，進一步增強責任感使命感緊迫感，在做好疫情防控基礎上，抓緊落實已發布各項政策措施，積極推動發布務實管用的促進消費舉措。穩定汽車家電等大宗消費，加快發展新型消費，優化消費平台載體，創新開展促消費活動，促進消費持續恢復，發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，為穩住經濟大盤提供有力支撐。

大陸商務部有關單位負責官員在主會場參會。各省、自治區、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團及各省會城市商務主管部門負責官員，商務部駐各地特派員辦事處負責官員在分會場參會。