浙江數位轉型 助企業接軌國際

在美國拉斯維加斯舉辦的國際時裝面料（布料）展上，有境外客商一次性給紹興華尚紡織有限公司下了一筆3000公尺的繡花訂單。

總經理石奔濤表示，企業已經2年多沒有跨國參展，之前靠老客戶維持運營。此次通過浙江省紹興市越城區推出的「一碼找訂單」系列境外代參展新方式，企業得以實現「雲參展」，不僅拓展了新客戶，會後又陸續接了不少新訂單，真是意外之喜。

新華社報導，這是浙江省通過數位化轉型，暢通國際貿易鏈的一個縮影。為了保障國際貿易暢通，外貿大省浙江通過提升數位「鏈接」線上線下能力，挖掘新需求培育新市場，暢通國際產業鏈供應鏈。

據杭州海關統計，今年1月至5月浙江省實現進出口1.83兆元（人民幣，下同），增長17.6%，其中出口1.34兆元，增長21.4%，增速居大陸前列。

中小外貿企業量大面廣、抗風險能力較低。浙江積極探索數位貿易綜合服務平台，幫助這些企業的產品、服務出海，降低外貿的綜合成本。

在被稱為「世界超市」的浙江義烏，數位貿易綜合服務平台「義烏小商品城Chinagoods」平台上線2年來，助力了數位經濟和數位貿易創新發展。超過6萬家實體商鋪入駐，整合上下游200萬家中小微企業500多萬種商品品類，今年一季度實現交易額32.8億元，同比增長90%，累計交易額超210億元。

面對疫情給國際貿易鏈帶來的挑戰，不少外貿企業表示，大陸有完整的產業鏈供應鏈，有政府的紓困政策，這讓企業有了應對挑戰的底氣和信心。

在被稱為「五金之都」的浙江永康，浙江鴻豐精工科技有限公司的現代化標準廠房內，一派繁忙熱鬧的景象。公司董事長方淳康演示了一款最新研發的氣泡水機，普通的純凈水經過機器處理後瞬間變為氣泡水，可用來製作各種飲料，受到各大品牌企業和消費者歡迎。

「我們的訂單很難被搶走，因為我們的產品從核心技術到外觀設計都擁有專利。」方淳康介紹。作為浙江省「專精特新」企業，通過調研全球小家電市場新需求，不斷研發新產品，企業前3年的外貿銷售額保持了每年較高增長，今年雖然受疫情影響較大，預計也能增長10%。

浙江堅持高質量發展定力不變，助企紓困的同時，推動更多中小企業走「專精特新」之路。

截至目前，浙江已經擁有470家國家級專精特新「小巨人」企業，總數位居大陸前列，還擁有2125家省級「專精特新」企業，成為浙江穩經濟穩外貿的一支可靠力量。

保障國際物流鏈也為穩外貿發揮了重要作用。通過數位化前移寧波舟山港港口功能和船務資源，提升開放能級；在符合條件的港口深入推進進口貨物「船邊直提」和出口貨物「抵港直裝」試點，提高通關效率。