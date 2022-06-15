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外匯市場供求平衡 陸5月銀行結售匯順差450億

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
大陸國家外匯管理局15日公布的數據顯示，5月，大陸銀行結售匯順差15億美元。（圖／取自中新網）
大陸國家外匯管理局15日公布的數據顯示，5月，大陸銀行結售匯順差15億美元。（圖／取自中新網）

大陸國家外匯管理局15日公布的數據顯示，按美元計值，5月，大陸銀行結匯2050億美元（約新台幣6.15兆元），售匯2035億美元（約新台幣6.1兆元），結售匯順差15億美元（約新台幣450億元）。大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，中國跨境資金流動整體穩定，銀行結售匯和涉外收支均保持順差格局，境內外匯市場供求基本平衡。

澎湃新聞報導，銀行結售匯自2020年9月起至今，一直保持順差格局，但相比之前，大陸5月結售匯順差規模縮水。而今年前5個月，銀行累計結匯1兆950億美元，累計售匯1兆157億美元，累計結售匯順差793億美元。

王春英指出，銀行結售匯延續順差態勢，5月順差規模為15億美元，綜合考慮遠期結售匯、期權交易等其他供求因素，境內外匯市場供求基本平衡。涉外收支整體呈現淨流入，5月企業、個人等非銀行部門涉外收支順差77億美元。

具體來看，5月貨物貿易、直接投資等實體經濟相關跨境資金淨流入維持較高水準，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。5月，大陸貨物貿易涉外收支順差383億美元，年增長97%；直接投資涉外收支順差55億美元，與去年同期基本持平。

此外，受全球疫情等綜合因素影響，服務貿易涉外收支逆差28億美元，仍處於較低水準。

5月人民幣對美元匯率出現月度貶值，但即期匯率和中間價的跌幅相較4月均大幅縮小，其中，人民幣對美元即期匯率5月累積貶值401個基點，貶值幅度為0.6%；人民幣對美元中間價5月累積下跌了430個基點，貶值幅度為0.65%。

王春英表示，當前，外部環境中不穩定、不確定因素依然存在，但中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經濟增長政策措施持續顯效，經濟恢復的動能在加快，有助於中國外匯市場和國際收支繼續平穩運行。

外匯 實體經濟

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