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淘寶天貓618開跑 最高滿619折618

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
淘寶天貓618期間主打多樣特色美妝服飾，吸引Z世代搶先購入潮流商品。淘寶天貓
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淘寶天貓618理想生活狂歡季開跑，20日晚間11時59分前，刷Visa卡即發放限量免3%手續費券，狂歡日刷Visa最高619元折618立減券、刷永豐Visa滿1288折120，30日前萊爾富繳費送大杯美式咖啡，直郵新人立減最高達人民幣30元。

今年618期間更導入遊戲激勵元素，推出「金豆筆筆返」，每日簽到和完成結帳與確認收貨皆可賺取金豆，只要累積一定數量即可兌換禮品，此次更加入台灣在地商家好禮，包括專屬回饋台灣消費者Shopan無天家烘培坊八折優惠與開丼手工泡菜。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，台灣市場擁有高忠誠度的用戶，在逛淘寶之餘以休閒的遊戲方式進行互動，更能滿足這群Z世代消費者，除了平台提供的優惠和銀行刷卡權益外，將與更多台灣在地商家合作提供最直接的回饋給消費者，讓大家可以輕鬆購物無負擔。

根據Cheers雜誌與Dcard共同進行的「Z世代全方位萬人大調查」，Z世代是指1995到2010年誕生，約10到25歲的新興世代，在台灣約375萬人占總人口16%。

Z世代消費行為相較千禧世代，除了頻繁使用手機進行購物，也更加重視社群體驗性及品牌互動。

淘寶 天貓

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