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海南消博會 上千品牌參展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸以消費精品為主題的國家級展會——第二屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）距離開幕還有40天。消博會組委會秘書處15日介紹，截至目前，消博會國際展區確認參展企業達740家，參展全球主要品牌1322個，來自58個國家和地區。

中新社報導，第二屆消博會將於7月26日至30日在海南海口舉辦，7月25日晚舉行開幕式。

海南省商務廳廳長、海南國際經濟發展局局長韓聖健稱，第二屆消博會是今年中國大陸四大展會中首場線下舉辦的展會，以「共享開放機遇，共創美好生活」為主題，更加聚焦高、新、優、特消費精品。法國擔任主賓國。

他介紹，第二屆消博會展覽面積共10萬平方公尺，其中國際展區總面積將由首屆的6萬平方公尺，增加至8萬平方公尺，日本、美國、法國展館面積位居前三。

港澳地區踴躍參展，香港參展面積超過2000平方公尺，澳門參展面積近500平方公尺。

本屆消博會大陸展區總面積2萬平方公尺，其中省區市展區1.5萬平方公尺，國貨精品展區5000平方公尺，預計參展的企業、品牌規模，將超過第一屆。

消博會期間，計畫舉辦客商會見、歡迎晚宴、巡館、開幕式、主題論壇、主賓國開館等六場重點官方活動。

法國 品牌

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