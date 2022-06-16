利好政策 大灣區建設成果顯現

粵港澳大灣區建設又一次迎來重大利好政策。大陸國務院14日印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》。這是貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的戰略部署，是建設高水準對外開放門戶、推動創新發展、打造優質生活圈的重要舉措。

中新社報導，從2017年7月1日《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》的簽署，到2019年2月18日《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布，短短數年之間，大灣區建設從理念變成現實。

三年多來，有關粵港澳大灣區建設的政策陸續有來。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》…，相關方案作為發展綱要的重大部署，進一步明確了粵港澳大灣區有關城市的發展目標和重點發展方向，在規劃銜接等領域作出進一步探索，為深化大灣區建設提供了具體指引。

三年多來，大灣區城市間的交流合作有序向前推進，成果逐步顯現。交通設施便利化程度不斷提高、營商環境持續優化、市場互聯互通扎實推進，吸引了越來越多港澳人士參與大灣區建設。

中國發展研究基金會近期發布的《中國城市群一體化報告》顯示，粵港澳大灣區經濟總量今年有望達到14.76兆元人民幣，超越東京灣區成為世界經濟總量第一的灣區。