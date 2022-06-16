聽新聞
test
0:00 / 0:00

利好政策 大灣區建設成果顯現

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

粵港澳大灣區建設又一次迎來重大利好政策。大陸國務院14日印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》。這是貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的戰略部署，是建設高水準對外開放門戶、推動創新發展、打造優質生活圈的重要舉措。

中新社報導，從2017年7月1日《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》的簽署，到2019年2月18日《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布，短短數年之間，大灣區建設從理念變成現實。

三年多來，有關粵港澳大灣區建設的政策陸續有來。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》…，相關方案作為發展綱要的重大部署，進一步明確了粵港澳大灣區有關城市的發展目標和重點發展方向，在規劃銜接等領域作出進一步探索，為深化大灣區建設提供了具體指引。

三年多來，大灣區城市間的交流合作有序向前推進，成果逐步顯現。交通設施便利化程度不斷提高、營商環境持續優化、市場互聯互通扎實推進，吸引了越來越多港澳人士參與大灣區建設。

中國發展研究基金會近期發布的《中國城市群一體化報告》顯示，粵港澳大灣區經濟總量今年有望達到14.76兆元人民幣，超越東京灣區成為世界經濟總量第一的灣區。

人民幣 國務院

延伸閱讀

珠江水位暴漲 洪水淹進廣州城區

桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台 12家銀行上線

最高2.7萬 北市電動機車加碼補助 再延長至今年底

陸推6策 培養製造業高技能人才

相關新聞

陸經濟回穩？ 6月有望走出低谷

大陸國家統計局昨公布最新宏觀經濟數據，較四月有所修復，但仍相當疲弱。大陸國家統計局發言人付凌暉表示，若疫情能獲有效控制，...

恒大集團被追債810億 合作夥伴遭拖累

中國恒大曾是大陸地產巨頭，但近年因資金短缺、債台高築，也害慘不少曾經的合作夥伴。據全築股份公告，因積欠工程款，已向多地法...

台青到廈門創業 深耕兩岸「雲」

隨著大陸數位經濟飛速發展、市場空間不斷拓寬，許多台灣青年近年來紛紛來到「鷺島」廈門，通過成立行業協會、發展項目布局跨境電...

海南消博會 上千品牌參展

中國大陸以消費精品為主題的國家級展會——第二屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）距離開幕還有40天。消博會組委會秘書處1...

支持微企業融資 陸推智財權質押

為加快推動知識產權（智財權）價值實現，大陸國家知識產權局近日發佈了「關於知識產權政策實施提速增效 促進經濟平穩健康發展的...

陸商務部全國會議：穩定大宗消費

根據大陸商務部的消息，大陸全國商務系統統籌疫情防控和消費促進工作電視電話會議，日前已在北京召開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。