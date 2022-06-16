粵澳合作 打造智慧能源技術中心

14日在橫琴舉行的「引領大灣區智慧能源創新，共譜零碳島粵澳深合樂章」座談會上，粵澳雙方宣布將合作打造智慧能源技術創新中心，並借此在橫琴聚集技術、人才和資金等要素，建設雙碳示範高地和生態文明標竿。

新華社報導，會議主辦方國際清潔能源論壇（澳門）理事長蘇樹輝說，國際清潔能源論壇（澳門）和國家電力投資集團就共建「國家智慧能源技術創新中心」已簽訂合作協議，未來將在橫琴創建智慧能源創新中心的研發實體，共同推動國內外技術交流合作、高端人才和項目的引進，力爭將橫琴打造成「零碳示範島」，推動區域碳達峰、碳中和示範地。

據了解，2013年以來，大陸國家電投在橫琴布局了綜合智慧能源示範基地項目，每年減少用於冷源電製冷的耗電量約1300萬、減少排放二氧化碳4100餘噸。

大陸國家電力投資集團有限公司董事長錢智民說，國家電投積極投身粵港澳大灣區建設，特別聯合國際清潔能源論壇（澳門），並會同國內外知名企業、大學，呼籲「立足橫琴深合區打造國際零碳島」。

橫琴粵澳深度合作區執行委員會副主任符永革說，執委會將繼續支持國家智慧能源技術創新中心建設與橫琴零碳島搭建相關規劃工作，希望雙方進一步深化合作，推動橫琴科創產業實現高質量發展。

澳門工商聯會會長何敬麟說，粵港澳大灣區實現更高質量綠色低碳發展具有深遠而重大意義。橫琴要發展促進澳門經濟適度多元的新產業，為打造「橫琴零碳島」提供最理想場所。