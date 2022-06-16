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發展休閒農業 台商點亮閩南鄉村

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
投身閩南鄉村改造的台商王淑貞，採摘剛收成的水果玉米。（中新社）
投身閩南鄉村改造的台商王淑貞，採摘剛收成的水果玉米。（中新社）

村莊小道花團錦簇，田間荷塘蛙聲蟲鳴，阡陌縱橫流水潺潺…，走進福建泉州台商投資區百崎回族鄉下埭村，彷彿在繁華都市中邂逅世外桃源。台商王淑貞正包裝著剛摘下的水果玉米，臉上蕩漾著豐收的喜悅。

中新社報導，「登陸」經商20多年，王淑貞收穫良多。「起初是看到了大陸充滿生機的發展活力，適合施展手腳。事實也證明了，只要腳踏實地去做，就能發展得很好。」

多年來，王淑貞在休閒農莊、鄉村旅遊、社區營造等方面積累了豐富經驗。去年，在一次協助復耕荒田中，她來到下埭村，便決定在這裡扎根。「這裡依山傍海、交通便捷，而且跟台灣幾個著名景區的條件很相近，可以借鑑台灣的發展經驗。」

今年2月，王淑貞入駐下埭村，雇用了30位當地村民，開始改造村容村貌，並復耕當地拋荒的農田。「其實一開始是有點小阻礙的，例如農村散養雞鴨鵝的問題，但看到部分改造後的環境，大家也都自覺接受了改造建議。」

在王淑貞規劃下，村中房前屋後乾淨整潔，一改往日鄉村印象。「來下埭村3個多月，在大家努力下，環境大變樣。」她說，接下來目標是利用周邊地勢開闢生態休閒養生度假區，打造「村莊+農田+礦坑」一體的田園綜合體。

下埭村後續項目也正逐漸跟進落地。王淑貞說，她正引進台灣精緻農業及深加工技術，培育高經濟價值的農作物，研製延伸產品，增加市場價值，將村中農田打造成既是農業基地又是研學體驗基地的「百畝生態農田四季嘉年華」。

對於下埭村多處廢棄礦坑形成的天然景觀，王淑貞則準備將其改造為礦坑音樂會、房車旅遊驛站、親子休閒場所等不同的主題園區。

「這些年來，我關注到自閉症與失智老人是社會痛點。」王淑貞表示，下埭村地理環境優越，封閉式空間適合特定人群的生態療養，大自然環境可以治癒躁鬱情緒，發展康復農療產業是很好的選擇。「我相信規劃落地後，能啟動村民共建新家園的就業機會，進一步提高村民收入，助力鄉村振興。」

台商 社區營造 自閉

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