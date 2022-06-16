台青到廈門創業 深耕兩岸「雲」

隨著大陸數位經濟飛速發展、市場空間不斷拓寬，許多台灣青年近年來紛紛來到「鷺島」廈門，通過成立行業協會、發展項目布局跨境電商等多種形式，活躍在數位經濟發展第一線，深耕兩岸「雲」上共同市場。

中新社報導，2016年，來自台灣的90後，潘怡君作為公司代表被派到大陸工作，一次出差讓她愛上了美麗的廈門。2018年她辭掉原來的工作，在廈門做起了社群電商平台，主要售賣甜點、白酒和茶葉等各類台灣特產。

在這次創業中，潘怡君把以前的營銷專業跟電商很好地結合了起來，探索出適合其團隊的經營模式。她說：「社群電商平台可以讓消費者邊聊微信邊向朋友推薦中意的商品，讓大家可以隨時隨地想買就買。」

面對新冠肺炎疫情影響，潘怡君積極尋找機遇，線上銷售營業額不減反增，「2022年前三個月的營業額已和2021年全年持平」。

與潘怡君一樣是涉足跨境電商，在廈開網店的台青朱惟閔，卻是將大陸商品賣到台灣。台灣消費者喜歡網購的精緻飾品和各色手機配件，都成了朱惟閔網店的熱銷品。

朱惟閔一改過去台灣消費者下單、大陸發貨的方式，先出貨到台灣的雲倉，然後根據客戶訂單從雲倉發貨，大大縮短了物流周期。今年3月開店至今，他的網店銷量已達300多單。

對台灣青年來說，兩岸電商融合發展，是發力數位經濟的便捷模式。在台灣人工智能發展協會的支持下，一個「共融佳園」項目正在廈門有序推進。

「疫情讓大家看到數位經濟發展的重要性，也加速了數位經濟的發展。」台灣人工智能發展協會理事長徐冠勝是共融佳園項目的推動者，他介紹道，該項目以「女性創業、兩岸共融」為主題，採用大數據和人工智能算法，通過公眾號、小程式和短片等平台，分享內容、銷售線上課程，還在線直播吸引流量。

台灣人工智能發展協會2018年2月在台灣成立僅7個月，就登「鷺」成立公司，助力台青創業。徐冠勝認為，人工智能和大數據分析是數位經濟運行的底層邏輯，他們團隊將不斷跟進市場需求，以產業升級、數位轉型為重點，做產業或者是內容的規劃。

今年4月入選數位人民幣試點地區後，廈門加速布局各類數位人民幣應用場景。徐冠勝看好數位人民幣的應用前景——不用手續費，可離線支付，支付更多元也更方便，安全性高。

依託大陸蓬勃發展的數位經濟，共融佳園項目以廈門為起點，與上海、成都等地的台灣青年創業基地合作，進一步開拓大陸市場。