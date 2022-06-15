快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封過慢 房企上海資產或成風險引爆點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海解封太慢，又遇疫情反復，掙扎中的大陸房企來說，曾經是「救命稻草」的上海資產，現在可能反而成為下輪風險的爆發點。美聯社
上海解封太慢，又遇疫情反復，掙扎中的大陸房企來說，曾經是「救命稻草」的上海資產，現在可能反而成為下輪風險的爆發點。美聯社

大陸房地產企業銷售和資金問題惡化，彭博社指出，對多家在違約浪潮中掙扎的大陸房企來說，曾經是「救命稻草」的上海資產，現在可能反而成為下輪風險的爆發點。

報導稱，整理大陸房企的業績報告顯示，32家已經承受壓力或已違約的房企中，至少13家的銷售額中超過三分之一來自上海和長三角其它地區。在當地實施封控後，長三角地區敞口較大的房企，合同銷售遭受了比行業平均水準更嚴重的損失，並預計復甦相當緩慢，除非融資渠道能重新開放，否則很多民營房企將難以償還債務。

這波承壓的苗頭已顯現，正榮地產4月多檔美元債未能按時付息，公司歸咎於上海封控；5月底有國資背景的綠地控股意外尋求美元債延展，表示封控和旅行限制等防疫措施不利運營及短期流動性等；另一家上海房企寶龍地產表示，計畫6月不贖回永續債，隨後向旗下物業管理子公司出售辦公樓計畫也告終止。

報導提到，一直以來，長三角地區因經濟條件好、住宅需求強勁，被眾多房企視為必爭之地。然而前所未有的封控措施之下，傳統銷售旺季一個月的成交量甚至不及正常時期的一周。進入6月雖然開始逐步恢復，按中原地產數據，上周上海新建商品住宅成交面積成交量按周增加逾80%，但傳統的交易大區仍「缺位」。

彭博智庫分析師Dan Wang指出，受到城市封鎖、合約銷售疲軟、資產處置速度慢於預期等影響，解封可能無法在短期內為房企帶來足夠的償債現金流。

目前，綠地控股、寶龍實業未予以置評或回應。

上海 房地產

延伸閱讀

邊境解封卡在「旅遊防疫險」陸續停售？ 觀光局頭大

2個月「同城市」遠距離戀愛 解封後去約會成上海情侶承諾

涉嫌在女同學杯中投「催情藥」 上海一男大學生被開除

美國通過2022年海運改革法案 法人：壓抑運價效果有限

相關新聞

國台辦：台灣農產品銷日出問題即道歉 輸陸就換另張臉？

大陸海關總署日前以多次驗出禁用藥物為由，宣布本月13日起暫停台灣石斑魚輸往大陸後，從蔡英文總統以降的民進黨各級官員紛紛出...

解封過慢 房企上海資產或成風險引爆點

大陸房地產企業銷售和資金問題惡化，彭博社指出，對多家在違約浪潮中掙扎的大陸房企來說，曾經是「救命稻草」的上海資產，現在可...

我冷凍水產被檢出新冠？ 陸海關103號規定怎麼說

中國大陸海關總署公告，稱從台灣輸入大陸的冷凍白帶魚外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照大陸海關總署公告2020年第1...

陸官方稱6月經濟進一步改善 第2季可望實現合理增長

一度受疫情嚴重衝擊的中國經濟正逐步恢復。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，4月受多地疫情散發影響，中國經濟主要指標出現...

中國明星餐飲 為何頻頻翻車？

明星代言本是流量與保障，如今卻頻頻翻車，加盟商和消費者都遭波及，網民更直呼「無法信賴」。明星憑藉餐飲吸引人氣，但不少人似...

房市低迷 大陸前五月地產銷售跌31.5%

大陸房地產市場未走出低迷，大陸國家統計局15日公布，1-5月份大陸全國房地產開發投資按年跌4%，其中住宅投資跌3%。商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。