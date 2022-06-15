房市低迷 大陸前五月地產銷售跌31.5%

大陸房地產市場未走出低迷，大陸國家統計局15日公布，1-5月份大陸全國房地產開發投資按年跌4%，其中住宅投資跌3%。商品房銷售面積、銷售額分別跌23.6%和31.5%

據新華社，大陸國家統計局指出，1-5月份全國房地產開發投資人民幣5兆2,134億元，按年跌4% ；住宅投資3兆9,521億元，跌3% 。房地產開發企業房屋施工面積83兆1,525萬平方米，跌1.0%；住宅58兆6,918萬平方米，跌1.1%。房屋新開工面積5兆1,628萬平方米，跌30.6%；住宅3兆7,782萬平方米，跌31.9%。

商品房銷售面積5兆738萬平方米，按年跌23.6% ；住宅銷售跌28.1% 。商品房銷售額4兆8,337億元，跌31.5% ；住宅銷售額跌34.5% 。

同時，大陸房地產開發企業到位資金6兆404億元，按年跌25.8% 。其中，國內貸款8,045億元，跌26.0% ；利用外資51億元，增101.0% ；自籌資金2,1061億元，跌7.2% ；定金及預收款1兆9,141億元，跌39.7% ；個人按揭貸款9,785億元，跌27.0% 。房地產開發景氣指數為95.60，去年同期為101.18。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉指出，從近大期調研情況看，市場已經出現一些積極變化。房地產的產業鏈比較長，對相關行業的拉動比較大。隨著房地產市場的逐步趨穩，相信下半年對經濟穩定的作用會逐步顯現。當然，促進房地產健康發展，仍要堅持房住不炒，堅持滿足居民的合理住房需求。