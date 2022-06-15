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消費重創 大陸5月零售總額年比降6.7% 、餐飲降逾20%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸因嚴重的防疫封控措施，使零售和餐飲消費雙降。圖為江蘇省海安市商貿物流產業園內包裹處理站。（中新社）
大陸因嚴重的防疫封控措施，使零售和餐飲消費雙降。圖為江蘇省海安市商貿物流產業園內包裹處理站。（中新社）

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，上月大陸社會消費品零售總額達人民幣3兆3,547億元，年比下降6.7%。除汽車以外的消費品零售額3兆361億元，下降5.6%，其中餐飲收入3,012億元，年比下降21.1%。這顯示，在大陸嚴格的疫情封控措施下，餐飲業和零售業均受到重創。

據新華社客戶端和澎湃新聞報導，付凌暉在國務院新聞辦15日舉行的5月國民經濟運行情況記者會上說，中國大陸1至5月社會消費品零售總額達人民幣17兆1,689億元，年比下降1.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額15兆5,095億元，下降0.5%。

從消費類型看，餐飲業受疫情管控影響較大，收入下降明顯，1至5月商品零售15兆5,415億元，年比下降0.7%，其中餐飲收入1兆6,274億元，下降8.5%。上月商品零售3兆535億元，下降5.0%；餐飲收入3,012億元，下降21.1%。

從經營單位所在地看，1至5月城鎮消費品零售額人民幣14兆9,134億元，年比下降1.6%；鄉村消費品零售額2兆2,555億元，下降1.0%。上月城鎮消費品零售額2兆9,205億元，下降6.7%；鄉村消費品零售額4,342億元，下降6.3%。

從零售業態看，1至5月限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別增長4.0%、4.7%、1.2%，百貨店、專賣店分別下降10.3%、7.6%。

網上零售方面，中國1至5月零售額為4兆9,604億元，年比增長2.9%。其中，實物商品網上零售額4兆2,718億元，增長5.6%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、用類商品分別增長16.0%、6.3%，穿類下降1.6%。

此外，付凌暉還表示，1至5月中國城鎮新增就業529萬人。五月中國城鎮調查失業率為5.9%，比上月下降0.2個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.5%；外來戶籍人口調查失業率為6.6%，其中外來農業戶籍人口調查失業率為6.2%。

16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為18.4%、5.1%。31個大城市城鎮調查失業率為6.9%。

失業 人民幣 疫情

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