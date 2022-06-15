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邱太三確診 國台辦：缺快篩試劑盡管開口，我們可以寄

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影

陸委會主委邱太三也傳出新冠確診，在15日例行記者會上被問及是否給予慰問時，大陸國台辦發言人馬曉光說，「如果他們缺快篩試劑，盡管開口，我們可以郵寄，希望他們能收到。」

此外，在回答本報提問，今年是「九二共識」30周年，但30年來兩岸關係及國際局勢都出現變化，大陸是否會考慮與台灣尋求一個新的、更適合當前兩岸解開僵局的「共識」時？馬曉光強調，不管國際局勢如何變化，大陸和台灣各自內部怎樣發展變化，兩岸同屬一中的事實不容改變也不會改變，兩岸關係的性質沒有變也不能變。

馬曉光稱，他是「九二共識」的親歷者，願意做一個簡要回顧。他說，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雙方函電往來中都清晰表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。

他指出，台灣海基會的表述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」

海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

馬曉光表示，由此可以看出，雙方的共同點都是表明堅持一個中國原則的態度，都表明了追求兩岸統一的態度。所不同的是，對於一個中國的政治含義，台灣海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。這就是「九二共識」的基本事實。

馬曉光指出，「九二共識」不是一個名詞符號，更不是文字遊戲，是兩岸有關方面授權商談達成的，體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數，不容任意扭曲。

他重申，事實證明，堅持「九二共識」，兩岸關係就能改善發展；否定「九二共識」，兩岸關係就會陷入緊張動盪。2008年至2016年，兩岸關係之所以能夠呈現和平發展局面，就是因為雙方在「九二共識」政治基礎上建立了基本的政治互信。

2016年以來，兩岸關係之所以持續惡化，根源在於民進黨當局拒不承認「九二共識」，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎。兩岸關係的癥結和解方都非常清楚。

馬曉光說，我們已多次表明，只要停止謀「獨」挑釁，堅持「九二共識」，認同其核心意涵，兩岸僵局就可迎刃而解，兩岸之間的對話交往都不成問題。

九二共識 馬曉光 海協會

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