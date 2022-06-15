兩岸可否協商恢復台灣石斑魚輸陸？國台辦開出兩條件

去年台灣石斑魚外銷幾乎百分之百集中在中國大陸。在15日例行記者會上被問及，台灣漁民呼籲民進黨當局盡快與大陸協商時，大陸國台辦發言人馬曉光說，「我們充分理解台灣漁民的呼聲」。

馬曉光並對此開出兩項條件：首先，當務之急是民進黨當局要對台灣地區石斑魚養殖藥物安全管理體系做認真徹底的排查和整改，不能再推諉、延遲，切實為台灣漁民利益福祉考慮；第二，民進黨當局停止一切在這個問題上政治化操弄和對大陸的抹黑攻擊汙衊。

在記者會上回答相關問題時，馬曉光還表示，去年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系。台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。

馬曉光說，這本是一個正常的水生動物安全衛生管理問題，民進黨當局不考慮島內漁民切身利益，不切實際履行監管責任，不反思自身存在的問題，卻再次借機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化，惡意抹黑大陸，制造兩岸對立，並企圖把島內的惡意政治炒作向世貿組織延伸。

馬曉光指出，民進黨當局所做作為，為正常解決問題設置障礙，破壞解決問題的正常途徑，恰恰說明他們根本不想解決問題，再次將一己政治私利凌駕於台灣漁民利益之上，絲毫沒有為台灣漁民著想的意願。