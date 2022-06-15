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兩岸恢復航點運行？ 國台辦：大陸方面沒有障礙

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影

台灣7月可望放寬邊境防疫規定，並傳出政府將綜合評估是否恢復兩岸空運、客運航點。對此，大陸國台辦發言人馬曉光15日表示，民進黨當局多次表示要「評估」，但「只聽樓梯響，不見人下來」。

馬曉光在國台辦例行記者會中指出，兩岸實現直航以來，大陸一直採取積極措施，保障和便利兩岸同胞直接往來。他強調，2020年2月至今，民進黨當局以防疫為借口單方面暫停除往返北京、上海、廈門、成都四市以外的兩岸其他空中客運航班。這不利於兩岸人員往來與經貿交流合作。

馬曉光說，關於恢復航點運行，大陸方面沒有障礙。民進黨當局應立即停止政治操弄，回應企業和民眾需求。

此外，台灣地區本月15日起將實行入境居家隔離「3+4」新規定，對於大陸是否也會放寬台商返回大陸的居家隔離時間？馬曉光稱，大陸對台灣的防疫政策不作評論，但注意到，今年4月以來，台灣新冠肺炎疫情快速蔓延，新增確診病例迅速增加，單日新增病例一度突破9萬例，單日死亡人數達到213例。

馬曉光表示，最近，台各界人物也紛紛「中招」。「可以說，台灣民眾確確實實付出了慘痛代價」。他強調，中國大陸始終秉持「人民至上、生命至上」的理念，實施「動態清零」的防疫總方針，堅持「外防輸入、內防擴散」，進一步統籌疫情防控和經濟社會發展，做好自己的事。

馬曉光 居家隔離 民進黨

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