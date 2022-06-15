國台辦：6月以來上海台資工業企業復工已逾九成

針對大陸疫情封控給台商台企帶來不利影響，大陸國務院近日推出紮實穩住經濟的一攬子政策措施，而大陸官方在穩台商台企、助其發展也採取諸多措施，大陸國台辦發言人馬曉光表示，6月以來，上海台企工業企業復工復產率超過90%，商業企業超過70%。

馬曉光上午在例行記者會上表示，日前，大陸國務院印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，在財政、貨幣金融、穩投資促消費、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等6個方面推出33項措施。符合條件的台商台企一體適用、從中受益。北京、天津、黑龍江、上海、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等省市隨即紛紛推出落實方案，結合本地實際推出配套實施細則和具體操作辦法。另外，全國台企聯近期收集彙編《近年來國務院及有關部門出台的主要惠企政策》，發放給廣大會員、各地台協，幫助台商台企應知盡知、應享盡享各項惠企紓困政策措施。

馬曉光表示，之前，已介紹過部分省市在為台企辦理增值稅留抵退稅等方面幫助台企紓困穩產具體事例。上海市台辦優化惠企服務，一企一策加強精準對接，會同相關部門著力解決台企復工復產出現的新問題，為台企及時提供多元化金融支持，6月以來，上海台企工業企業復工復產率超過90%，商業企業超過70%。

安徽省台辦積極協調有關方面搭建銀企合作平台，為台企提供金融服務，幫助企業紓困解難，目前已協調興業銀行合肥分行等金融機構為43家台企提供金融貸款共計約人民幣26億元。江蘇省昆山市在疫情趨緩後迅速推動當地644家規模以上工業台企全部復工，為當地台企復工復產按下「加速鍵」，目前產能已恢復到正常水平。

馬曉光稱，為台商台企辦實事、做好事、解難事，是一貫的方針政策。將深入貫徹落實國務院有關決策部署，指導各地台辦會同有關方面為台商台企提供更大支持和更好服務，助力台商台企克服困難，紮實發展，行穩致遠。