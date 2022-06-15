國台辦：台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題

針對大陸海關總署宣布自本月13日起暫停台灣石斑魚輸往大陸，大陸國台辦發言人馬曉光在15日上午舉行的例行記者會中表示，去年以來，大陸海關多次從台灣輸入的石斑魚中檢出土黴素超標，還從兩批石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫兩種禁用藥物。

他指出，孔雀石綠、結晶紫是兩岸禁止使用的藥物，在魚體內和環境中可長時間存在，對人體有致突變、致畸和致癌的危險性。土黴素在魚體殘留超標，也會給消費者身體健康造成損害。近日，大陸海關又從自台灣輸入大陸石斑魚中不斷檢出禁用藥物結晶紫，說明台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題。

馬曉光強調，食品安全事關廣大民眾身體健康和生命安全，大陸歷來高度重視。為防範風險，保護大陸消費者健康安全，依據有關法律法規和標準，海關總署決定自6月13日起暫停台灣石斑魚輸往大陸。這是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。

對於民進黨政府當局指責大陸暫停輸入臺石斑魚是對台打壓、有政治目的、片面傷害兩岸關係等，馬曉光說，去年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系。台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。

馬曉光表示，這本是一個正常的水生動物安全衛生管理問題，民進黨當局不考慮島內漁民切身利益，不切實際履行監管責任，不反思自身存在的問題，卻再次借機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化，惡意抹黑大陸，製造兩岸對立，並企圖把島內的惡意政治炒作向世貿組織延伸。

馬曉光說，「我們要反問，把帶有禁用藥物和含量超標藥物的農漁產品賣給大陸，是他們口中所說的『正常貿易』嗎？出現問題後不想辦法解決，卻一味從政治上抹黑指責大陸，誤導民眾，挑撥離間，升高對立，這算不算『片面傷害兩岸關係』？」

馬曉光批評，民進黨當局所做作為，為正常解決問題設置障礙，破壞解決問題的正常途徑，恰恰說明他們根本不想解決問題，再次將一己政治私利凌駕於島內漁民利益之上，絲毫沒有為台灣漁民著想的意願。