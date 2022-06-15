快訊

丁學文專欄／高通膨與衰退危機 我們這一代人的最大考驗

央行明升息？學者：面臨通膨急彎道 彎不過去就填海

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦：台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者黃雅慧／攝影

針對大陸海關總署宣布自本月13日起暫停台灣石斑魚輸往大陸，大陸國台辦發言人馬曉光在15日上午舉行的例行記者會中表示，去年以來，大陸海關多次從台灣輸入的石斑魚中檢出土黴素超標，還從兩批石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫兩種禁用藥物。

他指出，孔雀石綠、結晶紫是兩岸禁止使用的藥物，在魚體內和環境中可長時間存在，對人體有致突變、致畸和致癌的危險性。土黴素在魚體殘留超標，也會給消費者身體健康造成損害。近日，大陸海關又從自台灣輸入大陸石斑魚中不斷檢出禁用藥物結晶紫，說明台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題。

馬曉光強調，食品安全事關廣大民眾身體健康和生命安全，大陸歷來高度重視。為防範風險，保護大陸消費者健康安全，依據有關法律法規和標準，海關總署決定自6月13日起暫停台灣石斑魚輸往大陸。這是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。

對於民進黨政府當局指責大陸暫停輸入臺石斑魚是對台打壓、有政治目的、片面傷害兩岸關係等，馬曉光說，去年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系。台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。

馬曉光表示，這本是一個正常的水生動物安全衛生管理問題，民進黨當局不考慮島內漁民切身利益，不切實際履行監管責任，不反思自身存在的問題，卻再次借機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化，惡意抹黑大陸，製造兩岸對立，並企圖把島內的惡意政治炒作向世貿組織延伸。

馬曉光說，「我們要反問，把帶有禁用藥物和含量超標藥物的農漁產品賣給大陸，是他們口中所說的『正常貿易』嗎？出現問題後不想辦法解決，卻一味從政治上抹黑指責大陸，誤導民眾，挑撥離間，升高對立，這算不算『片面傷害兩岸關係』？」

馬曉光批評，民進黨當局所做作為，為正常解決問題設置障礙，破壞解決問題的正常途徑，恰恰說明他們根本不想解決問題，再次將一己政治私利凌駕於島內漁民利益之上，絲毫沒有為台灣漁民著想的意願。

馬曉光 海關 漁民

延伸閱讀

潘孟安「石斑魚說法」遭查核組織打臉 屏縣府反駁

陸猴頭菇屢超標 比照石斑魚禁止進口？食藥署說話了

石斑魚被禁立委痛罵這官員扣紅帽 恐害全台農漁產禁輸

石斑魚要賣中國大陸以外的國家 還有這些東西沒準備好

相關新聞

兩岸可否協商恢復台灣石斑魚輸陸？國台辦開出兩條件

去年台灣石斑魚外銷幾乎百分之百集中在中國大陸。在15日例行記者會上被問及，台灣漁民呼籲民進黨當局盡快與大陸協商時，大陸國...

兩岸恢復航點運行？ 國台辦：大陸方面沒有障礙

台灣7月可望放寬邊境防疫規定，並傳出政府將綜合評估是否恢復兩岸空運、客運航點。對此，大陸國台辦發言人馬曉光15日表示，民...

國台辦：台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題

針對大陸海關總署宣布自本月13日起暫停台灣石斑魚輸往大陸，大陸國台辦發言人馬曉光在15日上午舉行的例行記者會中表示，去年...

我冷凍水產被檢出新冠？ 陸海關103號規定怎麼說

中國大陸海關總署公告，稱從台灣輸入大陸的冷凍白帶魚外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照大陸海關總署公告2020年第1...

消費重創 大陸5月零售總額年比降6.7% 、餐飲降逾20%

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，上月大陸社會消費品零售總額達人民幣3兆3,547億元，年比下...

國台辦：6月以來上海台資工業企業復工已逾九成

針對大陸疫情封控給台商台企帶來不利影響，大陸國務院近日推出紮實穩住經濟的一攬子政策措施，而大陸官方在穩台商台企、助其發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。