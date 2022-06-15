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官媒評儲戶「被紅碼」：必須維護健康碼的科學性嚴肅性

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
健康碼是當前大陸民眾出行重要的「通行證」，但河南卻傳出健康碼淪為「維穩」工具的消息。中新社
健康碼是當前大陸民眾出行重要的「通行證」，但河南卻傳出健康碼淪為「維穩」工具的消息。中新社

針對大陸網友前天在微博反映，多名前往鄭州溝通村鎮銀行「取款難」的儲戶被賦予「紅碼」一事，大陸官媒《環球時報》14日發表評論稱，在常態化疫情防控中，健康碼的作用舉足輕重，必須維護其科學性和嚴肅性，絕不能讓一些局部的基層糾紛影響民眾信心和抗疫大局。

文章說，儲戶「被紅碼」一事迅速引發輿論關注。鄭州市12345熱線對此回應稱，已接到多個相關來電，「對具體情況並不瞭解」，但「經過查證是因大數據信息庫出現了一些問題」，「正在積極改進中」等回覆顯然還不足以平息質疑。

文章指出，目前網上流傳的信息顯示，「紅碼」似乎「精確」指向了相關儲戶。真實情況究竟如何，需要更加深入的調查和更權威的答覆。健康碼是通過公眾讓渡部分個人信息權利，以服從社會公共衛生安全需要而設計的技術手段，它只能被用於防疫目的。在防疫過程中最大限度保護公民個人隱私，是相關部門的責任所在。毫無疑問，如果任由「濫用賦碼權力」的猜測在互聯網上流傳，時間越長對政府公信力的傷害就越大。因此，無論網傳的情況是否符合事實，當地都有必要給出一個令人信服的迴應。

文章還說，健康碼相關信息是否有被濫用的可能，這絕非小事。如果真有人試圖將健康碼用於防疫之外的目的，這種行為不僅違背社會道德，更涉嫌違法違規。

文章強調，絕不能擅自挪用健康碼信息，這在全社會上下有著高度共識。實際上，在相關信息的處理上，大陸絕大多數地方在個人隱私保護上越來越慎重，比如最近公布確診病例流調時，很多地方都儘可能抹掉一些與防疫無關的信息披露。也正因為這個共識如此之強大，人們才對任何可能突破這一底線的苗頭十分敏感，任何人都不應對在這個問題「瞞天過海」存在僥倖心理。

文章最後說，在常態化疫情防控中，健康碼的作用舉足輕重，必須維護其科學性和嚴肅性，絕不能讓一些局部的基層糾紛，或者「技術錯誤」，影響民眾信心和抗疫大局。

河南省衛健委表示，已將投訴反饋至相關部門，目前正在調查核實中。這個過程應儘量加快，並及時向公眾通報進展。如果是技術問題導致的，要拿出有說服力的完整證據鏈；如果這個過程中確實存在違規操作，則必須儘快予以糾正。

疫情 鄭州

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