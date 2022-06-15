陸推6策 培養製造業高技能人才

中國大陸人力資源和社會保障部等三部門13日聯合發布《製造業技能根基工程實施方案》，指導各地加快培養製造業高質量發展急需的高素質技能人才。

新華社報導，方案提出，2022年至2025年，聚焦製造業重點領域，建立國家技能根基工程培訓基地，加大急需緊缺職業工種政府補貼培訓支持力度，推進技能人才培養評價工作，優化使用發展環境和激勵機制配套支撐，打造數量充足、結構合理、素質優良、充滿活力的製造業技能人才團隊。

方案明確了六項重點任務。一是遴選建設國家技能根基工程培訓基地，重點開展高技能人才特別是技師、高級技師、特級技師、首席技師培訓研修，促進製造業技術迭代和質量升級。二是制定製造業政府補貼職業技能培訓目錄，突出「高精尖缺」導向，適當提高補貼標準。三是在製造業企業全面推行中國特色企業新型學徒制，通過名師帶高徒、師徒結對子、建立技能大師工作室等形式，培養更多的技能人才。

四是加強製造業高技能領軍人才選拔評聘，推動符合條件的規模以上製造業企業全部備案納入培訓評價機構目錄，對高技能領軍人才聘任、評選表彰等予以優先支持。五是全面推進製造業工學一體化技能人才培養模式，大力建設先進製造業等產業需要的新興專業和優質專業，開發優質教學資源包，加強一體化教材和培訓資源建設。六是大力開展製造業品牌職業技能競賽，聚焦人工智能、工業機器人、機械製造、新能源汽車等重點領域職業工種，促進更多優秀高技能人才脫穎而出。