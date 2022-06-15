減稅發債券 陸穩經濟上緊發條

大陸國務院近期推出穩經濟6方面33項一籃子政策措施，其中24項直接涉及財政部門的職責。江浙滬粵等省市正藉由減稅降費、專項債券、政府採購等財政政策，穩增長、穩投資、穩市場主體、穩就業。

中新社報導，近年來，中國大陸持續大規模減稅降費，對沖經濟下行壓力。今年，全大陸預計退減稅2.64兆元（人民幣，下同），重頭戲是增值稅留抵退稅預計全年退稅1.64兆元。其中，製造業發達的地區特別是東部省市占比較高。

在江蘇，今年全省新增退稅減稅將逾2800億元，其中增值稅留抵退稅1800億元。江蘇省財政廳表示，截至5月底，已為市場主體減輕稅費負擔2010億元。

減稅降費應享盡享、能減盡減、能快則快，廣東省財政廳指出，省級財力支持基層及時足額辦理退稅。截至5月31日，全省累計退稅近1470億元，緩稅近600億元，退稅惠及市場主體超過19.5萬家，其中九成多是中小微企業。

減稅降費幫助企業度難關的同時，各省市區還藉助專項債券拉動投資。1-5月，各地已累計發行新增專項債券2.03兆元。

在上海，今年第一批新增債券額度287億元已於一季度完成發行，重點用於路橋工程、河道整治、汙水處理和軌道交通等項目建設，支撐了經濟社會發展良好開局。上海市財政局介紹，財政部第二批下達的新增債券額度，將按程序盡快完成債券發行，進一步加強債券項目儲備，加快債券資金使用，推動盡早形成實物工作量。5月，上海順利發行再融資債券654.8億元，更好地保障了財政運行的可持續性。

在浙江，今年財政部下達新增專項債券2325億元，目前已發行1633億元。浙江省財政廳表示，通過開展大服務大督查大抓落實行動，督查各地專項債券資金使用進度、儲備項目轉化為發行項目、新的儲備項目等情況，各地使用進度明顯加快；確保今年新增額度6月底前基本發行完畢，8月底前基本使用完畢。

專項債券穩投資作用顯現。在江蘇，累計發行地方政府新增專項債券686億元，支持了全省397個公益性項目建設，帶動有效投資超過3400億元。

政策不斷加力，但受疫情等因素影響，中小企業仍面臨較大困難，紓困是當務之急。融資獎補、政府採購、援企穩崗，各種政策應用盡用。在上海，1到5月市中小微企業政策性融資擔保中心完成新增擔保貸款額299.1億元，同比增長了36.9%。