聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸柬新協議 瀾湄合作升級

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸駐柬埔寨大使王文天與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆13日在金邊共同簽署2022年度瀾湄合作專項基金柬方項目協議。

新華社報導，王文天在致詞中表示，瀾湄合作在提振區域經濟發展等方面發揮了重要作用，為本地區人民帶來了實實在在的利益。柬埔寨始終是瀾湄合作主要參與者和推動者。

他說，柬現已參與了80個瀾湄合作專項基金項目，覆蓋教育、衛生、農業、扶貧、環保等多領域。中方願圍繞柬方關注重點，同柬方開展對接合作，共同促進地區和全球安全與發展，推動經濟復甦，為構建人類命運共同體作出應有貢獻。

布拉索昆高度讚賞中國大陸對柬支持幫助，表示瀾湄合作自2016年啟動以來，推動沿岸國家經濟社會發展，縮小發展差距，提高人民生活水平，取得了實實在在的成果。在瀾湄合作框架下，柬方已從80個具體項目中獲益，為增強柬埔寨和次區域經濟發展韌性、改善民生發揮了重要作用。

布拉索昆指出，在新冠疫情挑戰面前，次區域國家團結協作，更堅定了對以發展為要義的多邊合作的信心。柬埔寨將繼續與中方和其他次區域國家一道，推動瀾湄合作更上一層樓。

柬埔寨

延伸閱讀

駐美F-16返台性能提升 4架飛抵花蓮基地

車用晶片短缺讓情勢大翻轉 國產車下半年將乘勝追擊

科學教育再升級！智泰科技捐贈嘉義縣3214套AI軟體

中職／台鋼雄鷹測試會 史哲：培養觀眾球場升級 支撐屬地球隊

相關新聞

陸新能源車補貼 可望延續

為維穩經濟發展，刺激車市等大宗消費成為大陸當局的主要手段。大陸工信部副部長辛國斌14日表示，下一步，將盡快研究確定新能源...

外資錢進大陸 步調放緩

外資正在撤離中國大陸？至少從大陸官方公布的數據來看，外資確實正在減緩對中國的投資步伐。大陸商務部14日公布，今年前五個月...

陸柬新協議 瀾湄合作升級

中國大陸駐柬埔寨大使王文天與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆13日在金邊共同簽署2022年度瀾湄合作專項基金柬方項目協議。

陸推6策 培養製造業高技能人才

中國大陸人力資源和社會保障部等三部門13日聯合發布《製造業技能根基工程實施方案》，指導各地加快培養製造業高質量發展急需的...

廣東加快構建「一核一帶一區」 拉近區域差距

廣東省人民政府新聞辦公室13日舉行記者會，廣東省發展和改革委員會副主任、廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室常務副主...

台農入閩20年 種出茶王國

在福建省三明市清流縣賴坊鎮的東方美人茶葉基地裡，數百畝茶樹在雨後顯得格外青翠欲滴，生機盎然。「芒種前後採收的東方美人茶質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。