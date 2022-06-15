陸柬新協議 瀾湄合作升級

中國大陸駐柬埔寨大使王文天與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆13日在金邊共同簽署2022年度瀾湄合作專項基金柬方項目協議。

新華社報導，王文天在致詞中表示，瀾湄合作在提振區域經濟發展等方面發揮了重要作用，為本地區人民帶來了實實在在的利益。柬埔寨始終是瀾湄合作主要參與者和推動者。

他說，柬現已參與了80個瀾湄合作專項基金項目，覆蓋教育、衛生、農業、扶貧、環保等多領域。中方願圍繞柬方關注重點，同柬方開展對接合作，共同促進地區和全球安全與發展，推動經濟復甦，為構建人類命運共同體作出應有貢獻。

布拉索昆高度讚賞中國大陸對柬支持幫助，表示瀾湄合作自2016年啟動以來，推動沿岸國家經濟社會發展，縮小發展差距，提高人民生活水平，取得了實實在在的成果。在瀾湄合作框架下，柬方已從80個具體項目中獲益，為增強柬埔寨和次區域經濟發展韌性、改善民生發揮了重要作用。

布拉索昆指出，在新冠疫情挑戰面前，次區域國家團結協作，更堅定了對以發展為要義的多邊合作的信心。柬埔寨將繼續與中方和其他次區域國家一道，推動瀾湄合作更上一層樓。