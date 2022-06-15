台農入閩20年 種出茶王國

在福建省三明市清流縣賴坊鎮的東方美人茶葉基地裡，數百畝茶樹在雨後顯得格外青翠欲滴，生機盎然。「芒種前後採收的東方美人茶質量最好。」現年70歲的台灣茶農鄧國光，帶領100多人忙著夏茶的採收。

中新社報導，鄧國光是台灣苗栗縣人，祖籍廣東揭西，是地道客家人。1992年，他與台灣朋友來大陸考察，發現陶瓷行業市場行情良好，便與朋友在廣東東莞成立公司，從事工業陶瓷生產。

2000年，鄧國光把陶瓷廠賺來的這桶金，投向農業開發。在中國烏龍茶之鄉福建省泉州市安溪縣，他投資興辦茶廠，取得良好效益。2011年7月，得知清流氣候、土質適於發展東方美人茶葉種植，鄧國光便來到清流賴坊，擴大規模發展茶葉種植與加工。

東方美人茶是台灣獨有的名茶，主要產地在台灣新竹、苗栗一帶；因對環境要求極高，產量非常少，而被稱為茶中極品。據說，英國茶商將此茶獻給維多利亞女王，黃澄清透的色澤與醇厚甘甜的口感，令她讚不絕口，故賜名東方美人茶。

「自己很幸運，一路得到各級政府的關心和支持，享受到大陸的好政策。」從茶廠開設到山場水泥路、水池、噴灌等設施的建設，鄧國光得到了當地政府的扶持。

除了東方美人茶外，鄧國光還與大陸朋友吳軒毅在清流共同創辦了一家茶葉企業，引進三明市首條抹茶生產線，利用東方美人春茶生產蒸青綠茶。他說，蒸青綠茶，就是抹茶粉，是天然的食品添加劑，在食品、飲料中廣泛應用。

「海峽組合」優勢互補、強強聯合，推動清流對台農業產業融合做優做強。清流台灣農民創業園管委會副主任羅尚華表示，鄧國光的到來，不僅帶動了當地周邊農民的就業，也促進了清流茶產業的更好發展。雖已年屆古稀，鄧國光卻仍創業不止。如今，在安溪、清流之外，他又把茶產業延伸至三明市大田縣，計劃在當地開設茶葉銷售門店，形成茶葉種植、加工和批發產業鏈條。