廣東加快構建「一核一帶一區」 拉近區域差距

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省人民政府新聞辦公室13日舉行記者會，廣東省發展和改革委員會副主任、廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室常務副主任朱偉稱，廣東區域發展平衡性協調性進一步提升，發展差距有效縮小。

中新社報導，區域發展不平衡不協調，一直是困擾廣東發展的突出問題。2018年6月以來，廣東加快構建「一核一帶一區」區域發展新格局。「一核一帶一區」分別指珠三角核心區、沿海經濟帶、北部生態發展區。

朱偉稱，目前廣東的核、帶、區三個功能區在各自賽道上發展順利，差異化發展態勢日漸明顯。其中，珠三角核心區優質資源、高端產業進一步集聚，新動能、新優勢加快培育，已經邁上高質量發展快車道，對全省輻射帶動作用日益增強，一批關鍵核心技術「卡脖子」問題正在得到破解；此外，在人工智能、超高清視訊等領域，也培育形成了一批新興產業集群。

同時，廣東沿海經濟帶（含珠三角沿海地區）擁有廣州、深圳、珠海、東莞、湛江、江門等6個億噸大港，創造佔全省八成的經濟總量，產生佔全省九成的進出口總額，作為全省發展主戰場地位日益凸顯。十三五期間660多個投資超過10億元（人民幣，下同）的產業項目在此密集落地。

此外，廣東北部生態發展區生態優先、綠色發展態勢也在顯現。現代農業、生態旅遊、文化旅遊等產業蓬勃發展，對接粵港澳大灣區的「米袋子」「菜籃子」「果盤子」「水缸子」正在加快形成。

朱偉表示，廣東更加注重核、帶、區協同聯動發展。十三五以來，沿海經濟帶東翼（汕頭、汕尾、潮州、揭陽等4市）、沿海經濟帶西翼（陽江、湛江、茂名等3市）、北部生態發展區5市的居民，年人均可支配收入從16844元增加到27191元，增長61%，逐步拉近與珠三角核心區的差距。

廣東 核一

延伸閱讀

河南村鎮銀行儲戶被「紅碼」 胡錫進：健康碼只用防疫

天然蕉芋變玉粉 廣東信宜最紅禮物

外匯美式期權 廣東首批落地

廣東IT業薪情曝光 年收近百萬

相關新聞

陸新能源車補貼 可望延續

為維穩經濟發展，刺激車市等大宗消費成為大陸當局的主要手段。大陸工信部副部長辛國斌14日表示，下一步，將盡快研究確定新能源...

外資錢進大陸 步調放緩

外資正在撤離中國大陸？至少從大陸官方公布的數據來看，外資確實正在減緩對中國的投資步伐。大陸商務部14日公布，今年前五個月...

陸柬新協議 瀾湄合作升級

中國大陸駐柬埔寨大使王文天與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆13日在金邊共同簽署2022年度瀾湄合作專項基金柬方項目協議。

陸推6策 培養製造業高技能人才

中國大陸人力資源和社會保障部等三部門13日聯合發布《製造業技能根基工程實施方案》，指導各地加快培養製造業高質量發展急需的...

廣東加快構建「一核一帶一區」 拉近區域差距

廣東省人民政府新聞辦公室13日舉行記者會，廣東省發展和改革委員會副主任、廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室常務副主...

台農入閩20年 種出茶王國

在福建省三明市清流縣賴坊鎮的東方美人茶葉基地裡，數百畝茶樹在雨後顯得格外青翠欲滴，生機盎然。「芒種前後採收的東方美人茶質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。