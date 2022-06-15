廣東加快構建「一核一帶一區」 拉近區域差距

廣東省人民政府新聞辦公室13日舉行記者會，廣東省發展和改革委員會副主任、廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室常務副主任朱偉稱，廣東區域發展平衡性協調性進一步提升，發展差距有效縮小。

中新社報導，區域發展不平衡不協調，一直是困擾廣東發展的突出問題。2018年6月以來，廣東加快構建「一核一帶一區」區域發展新格局。「一核一帶一區」分別指珠三角核心區、沿海經濟帶、北部生態發展區。

朱偉稱，目前廣東的核、帶、區三個功能區在各自賽道上發展順利，差異化發展態勢日漸明顯。其中，珠三角核心區優質資源、高端產業進一步集聚，新動能、新優勢加快培育，已經邁上高質量發展快車道，對全省輻射帶動作用日益增強，一批關鍵核心技術「卡脖子」問題正在得到破解；此外，在人工智能、超高清視訊等領域，也培育形成了一批新興產業集群。

同時，廣東沿海經濟帶（含珠三角沿海地區）擁有廣州、深圳、珠海、東莞、湛江、江門等6個億噸大港，創造佔全省八成的經濟總量，產生佔全省九成的進出口總額，作為全省發展主戰場地位日益凸顯。十三五期間660多個投資超過10億元（人民幣，下同）的產業項目在此密集落地。

此外，廣東北部生態發展區生態優先、綠色發展態勢也在顯現。現代農業、生態旅遊、文化旅遊等產業蓬勃發展，對接粵港澳大灣區的「米袋子」「菜籃子」「果盤子」「水缸子」正在加快形成。

朱偉表示，廣東更加注重核、帶、區協同聯動發展。十三五以來，沿海經濟帶東翼（汕頭、汕尾、潮州、揭陽等4市）、沿海經濟帶西翼（陽江、湛江、茂名等3市）、北部生態發展區5市的居民，年人均可支配收入從16844元增加到27191元，增長61%，逐步拉近與珠三角核心區的差距。