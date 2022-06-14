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陸今年前5月集成電路進口數量 同比下降10.9%

集微網／ 集微網

集微網消息，海關總署6月9日發佈的月度進出口統計數據顯示，今年5月集成電路進口459.9億個，進口金額2077.4億元人民幣；進口數量同比下降8.7%，為連續6個月同比下降，進口金額同比下降2.4%。當月貿易逆差同比下降12.6%至192億美元，進口額和貿易逆差均為27個月以來的首次同比下降。

根據此前統計，今年4月集成電路累計進口量457.6億個，進口金額2217.4億元、相比之下5月集成電路進口數量微幅增加，進口金額小幅下滑。

1-5月累計2320.7億個，累計進口金額11115.1億元。前5月累計進口數量同比下降10.9%，累計進口金額同比增長7.1%。集成電路進口佔我國全商品進口總額的15.7%，貿易逆差同比擴大51億美元至1106.3億美元。

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