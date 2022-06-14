與在滬台商線上交流 海協會副會長李文輝：化危為機

大陸海協會副會長李文輝，13日下午與在滬青年台商開展線上交流座談會，他表示，青年台商要積極應對疫情帶來的不利影響，克服短期困難，化危為機，積極發揮企業優勢，前瞻佈局，尋找新市場，把握新機遇。

上海市台商協會發布，李文輝表示，疫情期間上海青年台商主動承擔社會責任，在全力協調資源捐款捐物，關愛員工，踴躍參與志願服務等方面做了大量工作。

他希望廣大青年台商，要認真領會疫情防控總方針，學習和瞭解各類惠企措施，用足用好政策。要堅持防疫生產兩不誤，嚴格落實疫情防控各項要求，不鬆懈、不動搖，盡最大努力實現復工複產複市。

上海市台辦副主任王立新提到，針對各位青年台商代表提出的數位化轉型、產能提升、物流恢復及運維成本、保訂單穩預期、政策享受、穩市場、提信心等七方面問題，市台辦將進一步整理相關意見建議，按需供給，繼續支持和關心好台商台企在滬的生活和發展，鼓勵台青留在上海深耕發展，，讓台商、台企在上海進得來、留得住，做得強。

上海市台商協會會長張簡珍指出，下一步市台協將整合資源，積極為在滬台企、台商、台青搭建平臺，助力企業復工復產復市。希望透過各類政策舉措的不斷優化落實，為台企轉型升級提供更好的發展環境，鼓勵台商台青堅定信心、紮根發展，共同促進台企高品質發展。