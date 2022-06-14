快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

新東方雙語直播帶貨爆紅 帶動股價漲超100%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
俞敏洪去年十二月轉型直播帶貨，開始時非常冷清，並受到許多網友嘲諷。（百度百家號）
俞敏洪去年十二月轉型直播帶貨，開始時非常冷清，並受到許多網友嘲諷。（百度百家號）

大陸補教龍頭新東方轉型直播帶貨，旗下「東方甄選」直播間近日開啟雙語帶貨模式，吸引大批粉絲，昨晚在線人數超過10萬人，粉絲超363萬。直播爆紅也拉動新東方股價暴漲，昨天（13日）一度漲超100%。

根據澎湃新聞，東方甄選直播間於每天早上7點開始直播。主播們用中英雙語講解：原切牛排怎麼說，「Original cutting」；不喜生食、點餐希望肉質熟一點怎麼說？你可以囑咐一句，「Medium well」。

第三方平臺數據顯示，自6月10日開啟雙語帶貨以來，三天內，「東方甄選」直播間粉絲增加157萬，並佔據微博熱搜榜，銷售額增加1777萬元人民幣，且在線觀看人數最高約達10萬人，相比之前的峰值在線千人上漲了超100倍。

直播間的火熱帶動新東方系公司股價上揚。截至昨晚收盤時，報8.72港元，漲近40%，總市值87.26億港元。新東方報收14.48港元，漲13.12%，總市值246億港元。

新東方創始人俞敏洪13日凌晨向雙語帶貨主播董宇輝發微信表達感謝，董宇輝在回覆中說：「一大早收到俞老師的關心，興奮，感動。昨晚10.8萬人在我直播間裡，聽我講書，幾萬冊圖書迅速售空。作為一名曾經的老師，和現在的網路銷售員，傳遞知識，讓人喜歡閱讀，最終熱愛生活，這是我的福氣，榮幸，和使命。茫茫人海，原來你也在這裡。」

在直播中，俞敏洪也回應了「雙語直播」走紅一事，稱他們是無意中把以往的英語教學和賣東西結合起來，感謝網友的寬容和支持，是新東方老師們非常關鍵的轉型。

對於新東方直播間近日的亮眼表現，中信建投分析稱，橫向對比抖音平臺頭部主播，東方甄選近兩日GMV（商品交易總額）、觀看數量已躋身頭部直播間，後續仍需加大粉絲數量留存，仍有較大提升空間。

中信建投推測，按照目前粉絲增長速度（日增70至80萬人），在未來2周東方甄選粉絲數量有望達到千萬人。假設按照日均GMV千萬元進行估算，東方甄選年GMV將達到37億元，伴隨自營產品比例加大和客單價提升，利潤率有望提升至5%。

平安證券研報表示，教育板塊近期景氣度較高，存在前期跌幅過大、近期有行業糾偏性機會。上週新東方在線漲幅高達70.68%，旗下「東方甄選」直播間迅速破圈，直播數據從早期單日GMV僅幾萬到近日GMV破百萬元，6月10日單日GMV更是突破千萬元，負面因素已出清，大學成人業務能夠託底，賬面可用資金充裕。

新東方「邊帶貨邊教英語」成新模式，情境直播教學讓人欲罷不能。（東方甄選截圖）
新東方「邊帶貨邊教英語」成新模式，情境直播教學讓人欲罷不能。（東方甄選截圖）

直播 主播 中信

延伸閱讀

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

直播帶貨還教英語 新東方3天漲粉130萬 股價飆4成

劉畊宏漲粉破7000萬　終於「忍不住」帶貨？

前主播劉涵竹狠砸2000萬炒股被套牢 網喊：好羨慕！

相關新聞

分析指美升息壓力影響小 中國降準降息空間大

雖然美國聯準會（Fed）可能大幅升息，加上中國仍面臨輸入性通膨，然而官媒分析指出，美國接連升息帶來的壓力已過高峰期，中國...

最缺工也最被大陸年輕人嫌棄的職業 「銷售」排第一

求職季即將來臨，大陸大學畢業生遊走在求職網站上，發現看得上的工作，看不上自己，能找到的工作，自己又不想去。最受大陸大學生嫌棄又「惹人厭」的工作，銷售絕對榜上有名，許多人擠破頭應聘月薪人民幣3000元的文員（指處理文書工作職員），也不願對月入人民幣5000元（約新台幣2.25萬元）的銷售多看一眼，甚至有人寧可「進工廠」，也打死不做銷售，彷彿是職場上的「佛地魔」。

煙火氣重燃 陸消費市場漸復甦

「六六大順，喜迎北京恢復堂食（內用）！」北京市民蘇穎一大早便迫不及待趕往平日經常光顧的早餐店，並在朋友圈中曬出了自己外出...

黃土生綠金 太行山常村種梨翻身

站在山坡上，望著滿山的梨樹，常村老支書侯志強笑了。山西壽陽常村，位於西太行山腹地。在以往的日子，這個小山村裡的老百姓靠天...

跨越式招商 黑龍江推創意設計產業

黑龍江省創意設計產業推介招商會12日在哈爾濱市舉行，以跨地域、跨領域、跨時空的跨越式簽約了6個創意設計產業項目。該省發布...

華為黑科技 5G孿生兄弟上陣

華為傳出將有新的「黑科技」亮相，華為首屆夥伴暨開發者大會將於15日到16日在線上舉行，將重點介紹F5G技術，也就是5G攣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。