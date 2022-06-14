新東方雙語直播帶貨爆紅 帶動股價漲超100%

大陸補教龍頭新東方轉型直播帶貨，旗下「東方甄選」直播間近日開啟雙語帶貨模式，吸引大批粉絲，昨晚在線人數超過10萬人，粉絲超363萬。直播爆紅也拉動新東方股價暴漲，昨天（13日）一度漲超100%。

根據澎湃新聞，東方甄選直播間於每天早上7點開始直播。主播們用中英雙語講解：原切牛排怎麼說，「Original cutting」；不喜生食、點餐希望肉質熟一點怎麼說？你可以囑咐一句，「Medium well」。

第三方平臺數據顯示，自6月10日開啟雙語帶貨以來，三天內，「東方甄選」直播間粉絲增加157萬，並佔據微博熱搜榜，銷售額增加1777萬元人民幣，且在線觀看人數最高約達10萬人，相比之前的峰值在線千人上漲了超100倍。

直播間的火熱帶動新東方系公司股價上揚。截至昨晚收盤時，報8.72港元，漲近40%，總市值87.26億港元。新東方報收14.48港元，漲13.12%，總市值246億港元。

新東方創始人俞敏洪13日凌晨向雙語帶貨主播董宇輝發微信表達感謝，董宇輝在回覆中說：「一大早收到俞老師的關心，興奮，感動。昨晚10.8萬人在我直播間裡，聽我講書，幾萬冊圖書迅速售空。作為一名曾經的老師，和現在的網路銷售員，傳遞知識，讓人喜歡閱讀，最終熱愛生活，這是我的福氣，榮幸，和使命。茫茫人海，原來你也在這裡。」

在直播中，俞敏洪也回應了「雙語直播」走紅一事，稱他們是無意中把以往的英語教學和賣東西結合起來，感謝網友的寬容和支持，是新東方老師們非常關鍵的轉型。

對於新東方直播間近日的亮眼表現，中信建投分析稱，橫向對比抖音平臺頭部主播，東方甄選近兩日GMV（商品交易總額）、觀看數量已躋身頭部直播間，後續仍需加大粉絲數量留存，仍有較大提升空間。

中信建投推測，按照目前粉絲增長速度（日增70至80萬人），在未來2周東方甄選粉絲數量有望達到千萬人。假設按照日均GMV千萬元進行估算，東方甄選年GMV將達到37億元，伴隨自營產品比例加大和客單價提升，利潤率有望提升至5%。