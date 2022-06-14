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跨越式招商 黑龍江推創意設計產業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

黑龍江省創意設計產業推介招商會12日在哈爾濱市舉行，以跨地域、跨領域、跨時空的跨越式簽約了6個創意設計產業項目。該省發布系列舉措支持企業向專、精、特、新方向發展，為提升創意設計產業的國際競爭力增籌加碼。

招商會上，黑龍江省委常委、宣傳部部長何良軍表示，黑龍江省科學謀畫了「一核兩翼，三區承接」的創意設計產業空間布局，重點發展工業設計、時尚設計、平面設計、數位媒體藝術設計，賦能綠色食品、高端裝備、生物醫藥等重點領域。

現場簽約的6個創意設計產業項目突出跨越式特點，一是跨地域，與來自北京、廣州、深圳、成都、瀋陽等地的企業展開交流合作；二是跨領域，以「創意設計+」理念推進冰雪、音樂、藝術、時尚等黑龍江地域代表性文化產業發展；三是跨時空，通過線上線下結合的方式展開推介和簽約。

值得一提的是，外地企業均對享譽中外的北方冰雪資源格外青睞。來自北京的洛客科技有限公司計畫在簽約後，與黑龍江攜手打造特色冰雪產業創新中心；廣州美術學院計畫在簽約後，打造冰雪文化創意設計中心。

本地企業同樣主打冰雪牌，哈爾濱冰雪大世界打造四季冰雪項目，冰城大劇院演展娛文旅綜合體項目以冰雪文化、俄歐文化和時尚文化為定位，打造旅遊新地標。

黑龍江

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