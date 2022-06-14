黃土生綠金 太行山常村種梨翻身

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

站在山坡上，望著滿山的梨樹，常村老支書侯志強笑了。山西壽陽常村，位於西太行山腹地。在以往的日子，這個小山村裡的老百姓靠天吃飯。在人均不足5畝的土地上，即使是莊稼地好把式，也僅够吃飽飯。

中新社報導，從「面朝黃土背朝天」的傳統農業到科技加持的智慧農業，常村人用10年時間讓黃土地上生綠金，人均年收入突破3萬元（人民幣，下同），走出鄉村振興路。

「種梨樹之前，村裡窮得叮噹響，不僅村集體是這個樣子，家家戶戶都是一個樣。」侯志強說，常村一直是貧困村，發展產業的初衷就是盼著增加老百姓的收入，摘掉貧困的帽子。

初期推廣玉露香梨種植，許多村民都猶豫觀望。種植戶孫七牛說：「開始種時，我們也不相信能在山裡長得這麼好，很受市場歡迎，一畝地能收入兩萬多塊錢。」

為此，當地邀請專家團隊指導村民種植技術，定期培訓授課。常村玉露香梨產業種植面積從最開始的200畝已發展到如今的6600畝。

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