煙火氣重燃 陸消費市場漸復甦

「六六大順，喜迎北京恢復堂食（內用）！」北京市民蘇穎一大早便迫不及待趕往平日經常光顧的早餐店，並在朋友圈中曬出了自己外出的第一頓堂食。

中通社報導，6月6日，北京朝陽、海淀等14個區正式結束居家辦公，恢復餐館堂食和部分文化娛樂場所營業。當日凌晨，便有民眾在簋街等地的餐館門前排起長隊，迎接久違的煙火氣（指接地氣的日常生活）歸來。

京城時隔36天終於恢復堂食，這讓朝陽區餐飲業主李先生十分激動，由於是當天的首單生意，他還大方地免去了蘇穎的餐食費用。「大家的堂食熱情都很高，這兩天店裡的生意比想像中還要好。」儘管暫停堂食對餐飲行業造成不小衝擊，但像李先生這樣堅持經營的店主仍有不少。

北京暫停堂食期間，一眾中小餐飲業主聯合在商場大門處擺攤提供外賣打包服務，以「抱團」銷售和優惠促銷的形式度過難關；而一些大型、高檔餐館，如五星級酒店餐廳還通過線上健身、做菜直播等創新方式招徠顧客。

煙火氣得以迅速重返，不僅得益於京城餐飲業主們的積極自救，北京市政府也推出一籃子政策幫助餐飲等各行業回血。北京本周發布了《北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案》，包括6方面45項措施，用以支持小微企業加速復工復產。截至6日，已為近4萬家小微企業和個體工商戶減免租金約58.6億元（人民幣，下同）。

伴隨著熟悉的煙火氣重返北京，不只餐飲業，其他不少行業也都加快了復甦的腳步。5月29日起，北京市除封（管）控區外，因疫情暫停營業的購物商場及部分景區陸續恢復營業，包括三里屯太古里、SKP、朝陽大悅城、頤堤港等商場甫一開業就吸引不少顧客，同時旅遊市場也迎來反彈。

數據顯示，今年端午假期，北京市重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額43.3億元，同比增長6.3%，線上消費數據尤為亮眼。北京旅遊市場也接待了191.2萬人次。由於暫未開放跨省遊，京郊民宿、露營則成為北京市民近期的出遊亮點。

大陸旅遊市場整體都在快速復甦。端午節假期大陸國內旅遊出遊達7961萬人次，實現收入近260億元。這兩項數據已分別恢復至疫情前2019年同期的超過8成、超過6成水準。