台灣人才廈門對接會 詳解優惠

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

作為第十四屆海峽論壇的重要配套活動之一，第十七屆台灣人廈門對接會12日在廈門舉辦。

中新社報導，本屆對接大會由廈門市委組織部、廈門市人力資源和社會保障局主辦。廈門市人社局局長賴祖輝在會上介紹了廈門市情、惠台利民政策、在廈發展機遇等，幫助有意來廈生活發展的台灣專業人才和青年學生瞭解大陸，瞭解廈門。

近年來，廈門堅持先行先試，對台灣人才扶持力度保持領先。主辦方介紹說，廈門市、區兩級針對台灣人才發布多項優惠政策，實現對台灣高端領軍人才、專業人才、創業青年、畢業生等的全覆蓋。其中，入選台灣特聘專家的，給予最長5年、累計最高150萬元（人民幣，下同）生活補貼；入選台灣特聘專才的，給予最長5年、累計最高60萬元生活補貼；獲得該市高層次人才類型確認的，可購買面積最高200平方公尺的人才住房，享受最高1000萬元人才購房、租房補貼，還可享受人才子女就學、醫療保健、個稅獎勵等優惠。

廈門 台灣人 青年

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