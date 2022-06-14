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陸漁博會交易旺 水產預製菜論壇熱
2022海峽漁業周·中國（福州）國際漁業博覽會（簡稱漁博會）12日在福州落幕。漁博會落地福州已14年，成為大陸漁業產經貿易對接的重要一環。
中新社報導，據組委會披露，今年漁博會海洋與漁業重點簽約項目15個，簽約金額達220.91億元（人民幣，下同）；現場零售額9138萬元，經貿配對額6.58億元；採購商人數達1萬5362人。
本屆展會規模達4.66萬平方公尺，共吸引來自福建、山東、四川、安徽、浙江、遼寧、海南、江蘇、天津等13個省份和地區的312家企業參展，省外展商佔比超40%，設置1778個展位。
據組委會介紹，漁博會首設預製菜展區，配套開展福建省預製菜出口專場對接會、首屆中國水產預製菜產業高峰論壇，40多家福建預製菜供應商和11家美國、加拿大採購商代表等約100人以線上+線下方式參與對接。
同期舉辦的第三屆中國食用菌產業博覽會（簡稱菌博會）當天也在福州閉幕，吸引福建、安徽、廣東、廣西、湖北、江蘇、遼寧、山東、山西等共16個省份和地區約250家企業參展。
展會期間，現場舉辦現代水產種業振興論壇、第四屆中國漁業漁村發展振興論壇、第四屆中國·閩台休閒漁業論壇、第三屆福建省餐飲創新發展論壇等活動。另外，還舉行了622噸海洋碳匯捐贈儀式，意味著本屆展會以海洋碳匯抵消會議碳排放，實現零碳目標。
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