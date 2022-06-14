海南漁業科技化 升級水產種苗矽谷

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「工廠化循環水養殖新模式很先進，是水產養殖的新方向，我計劃入駐園區養殖石斑魚。」海南金鰐海洋生物科技有限公司董事長胡裕松12日參觀海南省文昌市馮家灣現代化漁業產業園時說，園區位優勢明顯、配套設施完善、產業支持政策齊全，希望能在此投資興業。

中新社報導，海南是中國大陸海洋大省，近年來大力推動漁業轉型發展，馮家灣現代化漁業產業園是海南著重打造的漁業高新技術產業園區。園區規劃面積6428畝，定位以海洋水產種苗繁育為特色，打造集水產科研育種、種苗繁育、綠色健康養殖、科技發展、數位漁業示範等功能為一體的綜合性園區。當前，園區一棟棟新廠房拔地而起，已引進17家養殖企業和科研機構。

渤海水產育種（海南）有限公司是落地園區第一家企業，計劃投資1.5億元（人民幣，下同）建設96畝水產育種基地，基地內主要水質、環境監控指標、換水和物料投送全採自動化控制。基地已完成性狀測試車間、養殖車間、紫外線消毒池及黑暗處理池等相關建設，今年上半年實現投產。

總經理黃皓說，基地建成後，南美白對蝦種蝦預計年產值2.2億元左右。公司計劃籌建南美白對蝦種質資源庫，與相關產學界聯合攻關選育南美白對蝦新品種。

6月11日至12日，第三屆水產南繁種業發展論壇暨文昌市馮家灣現代化漁業產業園推介會在文昌召開。會上，馮家灣現代化漁業產業園成功完成多項招商、採購簽約，與會業界人士對海南水產種業未來發展充滿信心。

海南省南海魚類種苗協會會長蔡春有說，海南地處熱帶、亞熱帶，種魚培育周期短、產卵早，苗種供應市場同比廣東區域提前約80天，比福建區域提前約100天，是大陸水產南繁育種及苗種生產的首選場所，特別是在海水魚方面，年產熱帶海水魚苗佔據大陸市場90%以上。海南已是知名的水產苗種產業集群和種苗輸出地，是大陸名副其實的「水產種業矽谷」。

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