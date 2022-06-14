陸5月經濟表現 先行指標報喜

5月中國大陸經濟數據即將出爐。受疫情等因素影響，4月大陸多項主要經濟指標下降，此番各領域能否止跌企穩，很大程度上將決定二季度經濟走勢。從近期各方面已陸續公布的一些先行指標看，情況正出現積極變化。

中新社報導，4月信貸數據低迷，令市場擔憂需求不足可能拖累未來大陸經濟運行。但最新公布的5月金融數據減弱了這種憂慮。當月，新增人民幣貸款規模、社會融資規模、廣義貨幣（M2）餘額增速等關鍵指標均超市場預期。中國民生銀行首席研究員溫彬表示，這體現了貨幣金融政策落實一籃子穩增長政策要求，加大信用供給力度，寬貨幣向寬信用傳導效果顯現。

今年前5月，大陸人民幣貸款累計增加10.87兆元，同比多增2326億元。不過，中國銀行研究院研究員梁斯提醒，信貸數據仍然存在結構性隱憂。在疫情形勢逐步緩解加上一籃子政策陸續發布背景下，實體經濟融資意願有所回暖，融資動力明顯增強。但值得關注的是，企業融資仍主要以短期資金為主，「以票充貸」現象仍然突出，資金需求用於短期紓困特徵明顯。

出口大旺是去年大陸經濟高增長的重要功臣。內外環境複雜加上高基數效應，4月大陸進出口總值同比僅增0.1%。但剛剛過去的5月，外貿訂單又回來了。當月大陸進出口總值同比增長9.6%。其中，出口增速達15.3%，進口亦增長2.8%，均遠好於上月。

平安證券首席經濟學家鍾正生分析稱，5月大陸疫情衝擊對進出口的影響明顯減輕，企業生產、物流環境均有所改善，此前積壓的外貿訂單開始陸續發貨，加上人民幣匯率貶值，出口情況明顯改善，進口亦有所回暖。

中信證券報告亦指出，從大陸八大樞紐港口的集裝箱吞吐量來看，5月上中下旬外貿集裝箱吞吐量同比增速分別為1.7%、7.2%、13%，呈現快速修復狀態。

但此番爆發不代表外貿無憂。鍾正生說，從分項數據看，海外發達經濟體需求仍在回落，加之其他外向型經濟體生產能力恢復，大陸出口市場份額面臨回落壓力。

華創證券研究所所長助理、首席宏觀分析師張瑜則表示，根據發改委數據，截至5月中旬，大陸水電發電量同比增長19.3%，重點水電廠可發電水量同比增長25.5%。結合水電情況，5月發電數據有可能增速轉正。加之工信部稱有關數據顯示工業經濟呈現企穩向好跡象，預計5月工業增加值或略好於市場預期。

整體而言，多家機構認為，大陸穩定經濟大盤仍面臨多重挑戰。但向後看，隨著上海、北京等地疫情顯著緩和，政策落地更具條件，經濟有望進入改善通道。