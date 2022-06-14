天然蕉芋變玉粉 廣東信宜最紅禮物

廣東僑鄉信宜市盛產一種名為蕉芋的純天然特色食材，當地人經過不斷創新，將其加工成為白皙透亮的「玉粉」，成為了當地人的餐桌珍寶，也是信宜最受歡迎的手信（禮物）之一。

中新社報導，信宜白石鎮蕉芋粉廠負責人張恩華12日表示，白石鎮是歷史悠久的蕉芋主產區，無論村頭巷尾還是坡上田間，蕉芋隨處可見。幾年前，當地政府為幫助村民早日脫貧致富，帶動鄉親大規模種植蕉芋，發展蕉芋加工產業。當蕉芋被製作成白皙透亮的蕉芋粉並推向市場後，立即受到廣大消費者的喜愛，人們對這份口感極佳的綠色玉粉又驚又喜。如今，官山村蕉芋已實現了種植、採購、生產、銷售一體化產業鏈條，不僅摘掉省定貧困村的帽子，蕉芋粉產業還解決了數千勞動力的就業問題。

作為馬來西亞歸僑僑眷的張恩華還說，蕉芋粉深得海外鄉親們的喜愛。他們經常託人捎帶，返鄉省親的，更是必吃一道正宗的炒蕉芋粉解饞。

白石鎮蕉芋種植戶陳伯介紹，蕉芋屬纖維食材，經過清洗、削皮、磨碎、過濾等工序製成澱粉後，用水調和後邊煮邊攪拌至糨糊狀，然後放到方形的餐具容器冷卻，冷卻後切成薄片，再用韭菜、炒熟搗碎的花生米佐料，加油鹽而炒。烹飪後的蕉芋粉色味俱佳，晶瑩透亮，嫩滑可口，營養豐富。