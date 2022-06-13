陸科創板三周年 428家公司平均漲幅近108%

今年6月13日是大陸科創板開板三周年，據上海證券交易所官方資訊顯示，目前科創板共有428家上市公司，總市值為人民幣5.11兆元。統計數據顯示，上述公司股價相較發行價，平均漲幅達107.89%，顯示大陸科技企業創新發展，為市場帶來了豐厚回報。

科創板是於2018年11月5日，由大陸國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上，發表開幕式主旨演講時提出，隔年6月13日，大陸證監會主席易會滿宣布科創板正式開板，同年7月22日起開市交易。

科創板是設立於上交所下，獨立於大陸現有股票主板市場的新設股票板塊，實行註冊制上市，旨在以扶植科技創新企業為主，不限制首次公開募股的定價。

據IPO日報，除去唯一一家由北交所轉至科創版上市的觀典防務外，科創版其他427家上市公司，實際募資金額為人民幣6,110.68億元，排名一的的是中芯國際，達人民幣532.3億元，二到五名依序為百濟神州、中國通號、晶科能源和和輝光電。

若以類別來看，428家科創板企業包含24個行業別，前三大行業為電腦、通訊和其他電子設備製造業，以及專用設備製造業，和軟體及資訊技術服務業，分別有85家、78家、62家上市公司。

營運表現上，同花順財經數據顯示，428家科創板公司中，175家去年營收年增率超過40%，149家淨利年增率超過40%，比率高於A股上市公司。

股價表現上，428家企業6月13日收盤價，較其發行價平均漲幅為107.89%，漲幅中位數為49.12%。漲幅前五名是奧特維、納微科技、天奈科技、東方生物、美迪西。

另截至13日，尚有60家大陸企業正在等待科創板IPO上會。審核狀態方面，處於已受理狀態的為15家、已問詢為30家、暫緩審議為1家、中止（財報更新）為9家、中止（其他事項）為5家。