快訊

新台幣匯率八天內重貶6.77角 匯銀主管：貶勢恐還沒完

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

陸商務部：世貿改革應保障發展中成員合法權益

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部部長王文濤。（國新網）
大陸商務部部長王文濤。（國新網）

在大陸片面停止自台灣進口石斑魚，農委會表示將去WTO投訴之際，中國大陸商務部部長王文濤昨天（6月12日）在世界貿易組織第12屆部長級會議（MC12）上稱，WTO改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

據中新社，MC12於6月12日在瑞士日內瓦開幕。王文濤在全會上說，WTO改革應促進經濟全球化，要通過規則更新和機制保障，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展；改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

他表明，中國願同各方攜手合作，推動MC12在疫情應對、糧食安全等領域取得成果，推動WTO在世界經濟復甦中發揮更大作用。

王文濤稱，中國是國際抗疫合作的重要貢獻方，已經向120多個國家和國際組織提供超過22億劑冠病疫苗。中國支持WTO早日就冠病疫苗知識產權豁免達成共識，並願為此作出中國貢獻。

王文濤說，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。中國正在加快構建新發展格局，堅定不移推動高水平對外開放，必將給世界帶來更多市場機遇、增長機遇、合作機遇。

MC12由世貿組織和哈薩克斯坦聯合主辦，是時隔四年半以來世貿組織再次召開部長級會議。世貿組織164個成員的部長和代表現場參會。

WTO 疫苗

延伸閱讀

美FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童COVID疫苗安全有效

中國商務部長：WTO改革應保障發展中成員權益

竹市確診＋792 今開放第一類醫事人員接種第4劑疫苗

四農產被禁！狀告WTO沒下文 農委會：一次不行就提兩次

相關新聞

大陸穩經濟 各省重大基建項目掀開工潮

大陸各地掀起重大基建項目開工熱潮，官媒報導，僅雲南、貴州、四川等地集中開工的項目，總投資規模都在數千億元人民幣級別，所涉...

陸推地方財政體制改革　提堅決遏制隱性債務增量

在經濟成長放緩的背景下，大陸國務院近日印發指導意見，推進省級以下的財政體制改革，除了界定財政事權、劃分和完善轉移支付制度...

陸糧食安全 成北京心頭大患

中國大陸長期以來，都在尋找糧食足以餵飽所有人民的各種方式，因為當地人口占全球將近20%，農地有限，還面臨氣候變遷等日增的挑戰，國家主席習近平因而敦促農民盡可能提高產量，並囑咐消費者減少浪費，還累積了龐大的糧食庫存，開發能提高產量的新種子。

吉利收購魅族拍板 李書福手機夢啟航

據大陸國家市監總局13日資訊顯示，由吉利董事長李書福領銜投資的星紀時代，已與魅族科技簽署協議，擬收購後者79.09%股權...

監管放鬆 官方報告：中國網企與共同富裕有交集

中國官方對網企放鬆監管後，中國社會科學院今天發表研究報告指出，中國網企的可持續發展與企業社會責任，已經與國家和社會的「共...

中國疫情反覆 民眾消費意願降存款增

中國人民銀行（央行）近日公布人民幣存款資訊，在疫情反覆背景下，居民消費意願下降，但存款大增，前5個月存款增加逾7兆元（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。