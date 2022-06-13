陸商務部：世貿改革應保障發展中成員合法權益

在大陸片面停止自台灣進口石斑魚，農委會表示將去WTO投訴之際，中國大陸商務部部長王文濤昨天（6月12日）在世界貿易組織第12屆部長級會議（MC12）上稱，WTO改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

據中新社，MC12於6月12日在瑞士日內瓦開幕。王文濤在全會上說，WTO改革應促進經濟全球化，要通過規則更新和機制保障，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展；改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

他表明，中國願同各方攜手合作，推動MC12在疫情應對、糧食安全等領域取得成果，推動WTO在世界經濟復甦中發揮更大作用。

王文濤稱，中國是國際抗疫合作的重要貢獻方，已經向120多個國家和國際組織提供超過22億劑冠病疫苗。中國支持WTO早日就冠病疫苗知識產權豁免達成共識，並願為此作出中國貢獻。

王文濤說，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。中國正在加快構建新發展格局，堅定不移推動高水平對外開放，必將給世界帶來更多市場機遇、增長機遇、合作機遇。

MC12由世貿組織和哈薩克斯坦聯合主辦，是時隔四年半以來世貿組織再次召開部長級會議。世貿組織164個成員的部長和代表現場參會。