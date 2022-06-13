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雙語直播帶貨 新東方股價飆4成3天漲粉130萬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新東方因用雙語直播帶貨，股價突然飆漲40%！ 3天漲粉超130萬，網友紛紛說：「新東方火了！」（東方甄選直播截圖）
新東方因用雙語直播帶貨，股價突然飆漲40%！ 3天漲粉超130萬，網友紛紛說：「新東方火了！」（東方甄選直播截圖）

據南方都市報，「東方甄選」直播間引發網友關注。在直播間裡，主播會用中英雙語介紹產品，進行英語教學，人氣大增。評論區的觀眾紛紛留言，「夢迴新東方上課日常」「從來沒想過能在直播間學英語」 、「小時候上新東方的課，長大了買新東方的貨」。大陸補教龍頭新東方突然股價飆漲四成，3天漲粉130萬。

近日，新東方直播間突然火了，接連沖上各大熱搜榜，而且3天漲粉超130萬。此前，新東方轉型帶貨的故事曾被大陸網友嘲笑。但是最近，俞敏洪帶著新東方的老師雙語直播帶貨，火出了圈。

據第三方直播數據統計平台灰豚數據顯示，東方甄選直播間10日晚間直播，峰值人數達到10.8萬，直播商品數共125件，直播銷量19.8萬件，直播銷售總額達到1534.3萬元人民幣，相較首播成績翻了近三倍。

另據新榜數據，「東方甄選」近3天漲粉超過130萬，累計粉絲達到243萬。最近一周時間裡，「東方甄選」的直播間帶貨銷售額近2975萬元。

前還不溫不火，新東方帶貨直播為什麼突然就被這麼多的人同時關注到？主要就是在東方甄選直播間，主播們會用中英雙語介紹商品，生動有趣又能學到知識。

其中6月10日上午，新東方直播間已經同時在線上萬人，8年帶過50萬學生的新東方英語名師董宇輝登場，一邊使用中英文講解產品，一邊和網友們海闊天空，幾分鐘內就出售了6700多單桃子，截至當日11時，該產品訂單顯示已售出了3.4萬份。

而到中午時分，這場直播最高成績達到帶貨榜第5名，在線人數4萬多人，點贊509萬，帶貨產品銷量均上千，部分產品銷量上萬。網友們也稱讚新東方老師轉型帶貨，「是金子到哪裡都會發光」，也有人打趣稱自己是為了學英語才來的，順便下個單而已。

受此影響，新東方在線開盤後股價一路拉漲，盤重漲近40％，令人驚嘆不已。截至6月10日收盤，漲幅為39.37%，市值為62.3億港元。

新東方的直播帶貨起於去年年底。 2021年，新東方遭遇諸多變故，受大陸「雙減」政策、疫情等影響，公司很多業務處於不確定性中。俞敏洪曾如此總結：新東方的市值跌去百分之九十，營業收入減少百分之八十，員工辭退六萬人，退學費、員工辭退N+1、教學點退租等現金支出近二百億。

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