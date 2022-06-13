台企攬才 津台青年找商機

「融融春意青青咖香」津台青年就業創業系列活動11日在海峽兩岸青年就業創業示範點——天津101汽車文化廣場舉辦。

中新社報導，活動現場，尾田咖啡、半半咖啡、彬島咖啡、Soulg咖啡、飛利西蒂等5家津台兩地自主創業青年展示咖啡沖泡和烘焙製作，南僑食品、康師傅、威士特、王品、鮮活果汁、茶米茶等9家兩岸知名烘焙、飲品行業業者現場展示。

活動還邀請網紅、自媒體達人探店宣傳、現場直播，並通過咖啡學苑、電商學苑創業講座的形式，為在津台青講授咖啡文化知識、傳授電商創業心得，助力津台青年尋找商機、攜手合作，進一步促進台青小微創業企業更好發展。

在「台企送崗聚力啟航」——2022津台青年人才招聘成果展示區，天津市委常委、市委統戰部部長冀國強詳細了解在津台資企業線上招聘情況。他對台資企業在努力穩定和擴大就業崗位上積極履行社會責任、主動為台青在津發展搭建平台表示感謝，希望台企充分發揮自身優勢，吸納更多津台兩地青年加入企業，在助力企業發展的同時，為國家培養更多青年人才。

據了解，「台企送崗聚力啟航」——2022年津台青年就業春季招聘會，共邀請到南僑食品、康師傅控股、羅升企業等十餘家在津知名台企參與，提供了近百個崗位、400餘個職位，吸引了天津市10餘所高等院校學生報名參與線上招聘活動。

2022津台青年就業創業系列活動由天津市台灣同胞投資企業協會主辦。有關部門負責人及在津台胞、台青參加活動。