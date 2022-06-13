快訊

牙周病患若確診，死亡率高8倍！「刷牙抗疫」，牙醫教你4招挑對牙刷

太平島日軍鬼魂作祟？觀音聯手媽祖 神威鎮島

姓「蔣」是資產或包袱？ 蔣萬安秒答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台企攬才 津台青年找商機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「融融春意青青咖香」津台青年就業創業系列活動11日在海峽兩岸青年就業創業示範點——天津101汽車文化廣場舉辦。

中新社報導，活動現場，尾田咖啡、半半咖啡、彬島咖啡、Soulg咖啡、飛利西蒂等5家津台兩地自主創業青年展示咖啡沖泡和烘焙製作，南僑食品、康師傅、威士特、王品、鮮活果汁、茶米茶等9家兩岸知名烘焙、飲品行業業者現場展示。

活動還邀請網紅、自媒體達人探店宣傳、現場直播，並通過咖啡學苑、電商學苑創業講座的形式，為在津台青講授咖啡文化知識、傳授電商創業心得，助力津台青年尋找商機、攜手合作，進一步促進台青小微創業企業更好發展。

在「台企送崗聚力啟航」——2022津台青年人才招聘成果展示區，天津市委常委、市委統戰部部長冀國強詳細了解在津台資企業線上招聘情況。他對台資企業在努力穩定和擴大就業崗位上積極履行社會責任、主動為台青在津發展搭建平台表示感謝，希望台企充分發揮自身優勢，吸納更多津台兩地青年加入企業，在助力企業發展的同時，為國家培養更多青年人才。

據了解，「台企送崗聚力啟航」——2022年津台青年就業春季招聘會，共邀請到南僑食品、康師傅控股、羅升企業等十餘家在津知名台企參與，提供了近百個崗位、400餘個職位，吸引了天津市10餘所高等院校學生報名參與線上招聘活動。

2022津台青年就業創業系列活動由天津市台灣同胞投資企業協會主辦。有關部門負責人及在津台胞、台青參加活動。

青年 咖啡 創業

延伸閱讀

宣布選高雄巿長後首場咖啡會 孫健萍：有信心被提名

新光三越A8改裝咖啡甜點陣容 4家話題品牌首曝光

自製鹹派、手沖咖啡　在「小安比樂」嚐一口位於地質變動帶上的美好鄉村時光

台中人氣咖啡「kafeD」插旗信義商圈 一口氣進駐2據點

相關新聞

監管趨嚴 A股一個月下市37家

大陸A股「史上最嚴」退市新規實施第二年，企業摘牌下市逐漸成為常態。據中新財經統計，今年5月以來，已有37家A股公司收到股...

騰訊砸77億加碼印度電商

騰訊持續擴大在印度電商領域的布局。綜合外媒報導，騰訊已成功透過其歐洲子公司，購買印度電商公司Flipkart價值2.64...

兩岸微流行／新能源行業 陸經濟新引擎

在全球能源加速向低碳轉型背景下，以太陽能和風力發電為代表的新能源行業延續熱景氣，成為疫情下大陸經濟發展亮點。近期，全球太...

上海新屋開賣 推進房市復甦

繼日前的政府首輪集中供地取得成功後，上海市在全面復工復市的同時，繼續推動房地產市場復甦，包括本周將有一批共46個新建案、...

德陽清潔能源裝備特色小鎮即將亮相

四川省政府近日確定德陽清潔能源裝備特色小鎮，為四川省特色小鎮創建對象。據悉，按照省、市相關要求和部署，為充分發揮德陽裝備...

豫台胞台企 為河南發展獻策

河南省台辦10日下午召開引導支持台胞台企參與十四五規劃專題座談會，向在豫台胞台企代表廣泛徵求良策，為河南新發展支招獻策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。