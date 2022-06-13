綠道騎行走熱 自行車經濟翻紅

裝備齊全的騎行愛好者結隊出發，車輪快速轉動中，「嗖嗖」的破風聲不斷響起；騎著共享單車的市民三五成群，慢慢欣賞沿途美景……11日清早，成都繞城綠道青龍湖公園段一片熱鬧景象。

中新社報導，近來，「繞城綠道騎行」已成為成都市民最火的休閒方式之一，這條長約100公里的環城綠道，串聯桂溪生態公園、青龍湖公園、錦城湖濕地公園等121個特色生態公園，沿線可見樹木葱鬱、百花爭艶、細波如鱗。運動與賞景的結合不僅掀起新的綠色生活風尚，更推動自行車售賣、租賃經濟翻紅。

確認預約單，檢查車況，再遞上頭盔、手套等裝備……成都錦城湖旁一家自行車租賃行，90後老闆吳亞軍正忙著接待前來取車的客戶。「店內約200台專業騎行單車早在3天前就被預訂一空，客戶都是去綠道騎行。」

曾開了多年自行車專賣店的吳亞軍說，共享單車普及後，單車銷量受到一定影響。今年4月，借綠道騎行走熱的東風，他轉型專營自行車租賃，並在環城綠道東西南北四個方向分別開設一家門店，方便顧客租車、還車。「每月營業額比過去高出50%以上，生意很紅火。」吳亞軍笑道。

實際上，自行車專賣店的生意也再次翻紅。綠道騎行走熱後，一車難求的現象成為常態。一家捷安特專賣店的工作人員蕭建軍說，自去年年底繞城綠道貫通後，店內專業騎行自行車以及騎行裝備的銷量同比增長超過20%。「如果不是貨源緊張，增長率還會更高。」

蕭建軍介紹，山地車和公路車的價格在3000元（人民幣，下同）至數萬元不等，雖然價格並不低廉，卻仍然緊俏非常。「親子騎行同樣火爆，今年兒童節店裡都沒有童車貨源，早就售賣一空。賣瘋了。」

對於日前剛用6個多小時騎完繞城綠道的運動愛好者王魯平而言，除了沿途的美景和運動的快樂外，給他留下印象最深的便是租車、買車的不易。「原計劃提前兩天租車，結果問遍成都的租車行都租不到，最後跑遍全城才買到一輛山地車。太火爆了。」

成都綠道騎行的火爆現象並非個例。隨著綠色低碳生活風尚在大陸不斷走熱，騎行這一方便的通勤、休閒、運動方式也愈發流行。而大陸多地綠道建設的不斷完善，更增添了騎行的附加魅力值。除成都繞城綠道外，全長57.4公里的福州天麓騎行綠道、全長101.98公里的武漢東湖綠道、全長42公里的北京昌平區騎行綠道等，都是熱門騎行路線。在各類社交平台搜索「綠道騎行」關鍵詞，相關分享內容數不勝數。

天府國際體育賽事研究院副院長柳偉認為，綠道的修建將健身休閒、城市生態發展和城市景觀進行有機串聯，在疫情防控常態化下，隨之產生的消費黏性非一般健身場所可替代。騎行熱對自行車經濟翻紅及綠道周邊相關產業鏈條發展的促進作用並不讓人意外。